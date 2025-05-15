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Подготовки встречи Путина и Трампа пока не ведется, заявил Песков
Подготовки встречи Путина и Трампа пока не ведется, заявил Песков - РИА Новости, 15.05.2025
Подготовки встречи Путина и Трампа пока не ведется, заявил Песков
Никакой подготовки встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался, РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:08:00+03:00
2025-05-15T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Никакой подготовки встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, пока никакой подготовки на ближайшие дни не ведется. Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь нам пока сказать нечего", - сказал Песков журналистам на вопрос, могут ли уточнить в Кремле, на какой стадии сейчас подготовка к встрече с Трампом, и может ли она состояться в Стамбуле.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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дмитрий песков, россия, стамбул, дональд трамп, сша, владимир путин, в мире
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Подготовки встречи Путина и Трампа пока не ведется, заявил Песков
Песков: подготовки встречи Путина и Трампа пока не ведется