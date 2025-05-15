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Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 15.05.2025 (обновлено: 15:12 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/peskov--2017068920.html
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции - РИА Новости, 15.05.2025
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с телеканалом CNN исключил присутствие Владимира Путина на переговорах с Украиной в Турции. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:52:00+03:00
2025-05-15T15:12:00+03:00
стамбул
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
украина
россия
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с телеканалом CNN исключил присутствие Владимира Путина на переговорах с Украиной в Турции."Нет", — ответил он на вопрос, есть ли шанс, что Путин приедет в Стамбул.Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они начнутся во второй половине дня и будут проходить там же, где и в 2022 году: в рабочем офисе администрации президента Турции — во дворце Долмабахче в центре Стамбула.Российскую делегацию, как и три года назад, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250515/usloviya-2017013829.html
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стамбул, владимир путин, дмитрий песков, украина, россия, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, Россия, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции

Песков отрицательно ответил на вопрос, приедет ли Путин на переговоры в Стамбул

© РИА Новости / POOLПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с телеканалом CNN исключил присутствие Владимира Путина на переговорах с Украиной в Турции.
"Нет", — ответил он на вопрос, есть ли шанс, что Путин приедет в Стамбул.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они начнутся во второй половине дня и будут проходить там же, где и в 2022 году: в рабочем офисе администрации президента Турции — во дворце Долмабахче в центре Стамбула.
Российскую делегацию, как и три года назад, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Киеве сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах в Стамбуле
Вчера, 02:46
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Есть основания": В США разоблачили трюк Зеленского с переговорами
Вчера, 04:04
 
Специальная военная операция на УкраинеСтамбулВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаРоссияВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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