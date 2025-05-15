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Офис Зеленского обнародовал указ о составе делегации Украины на переговорах - РИА Новости, 15.05.2025
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21:26 15.05.2025 (обновлено: 21:40 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017220817.html
Офис Зеленского обнародовал указ о составе делегации Украины на переговорах
Офис Зеленского обнародовал указ о составе делегации Украины на переговорах - РИА Новости, 15.05.2025
Офис Зеленского обнародовал указ о составе делегации Украины на переговорах
Офис Владимира Зеленского обнародовал указ о составе делегации Украины на переговорах с Россией из 12 человек, в ней в том числе заместители глав МИД, СБУ,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:26:00+03:00
2025-05-15T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
россия
стамбул
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского обнародовал указ о составе делегации Украины на переговорах с Россией из 12 человек, в ней в том числе заместители глав МИД, СБУ, Генштаба ВСУ.Делегацию от Украины на переговорах с РФ возглавляет министр обороны Рустем Умеров, он может вносить изменения в ее состав."Создать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины - делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15 - 16 мая 2025 года (город Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.Также в делегацию вошли: первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.Утвержденная указом Зеленского делегация также уполномочена проводить переговоры с Турцией и США.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, россия, стамбул, владимир зеленский, рустем умеров, сергей кислица, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, в мире, турция
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Сергей Кислица, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, В мире, Турция
Офис Зеленского обнародовал указ о составе делегации Украины на переговорах

Офис Зеленского раскрыл состав делегации Украины из 12 человек на переговорах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского обнародовал указ о составе делегации Украины на переговорах с Россией из 12 человек, в ней в том числе заместители глав МИД, СБУ, Генштаба ВСУ.
Делегацию от Украины на переговорах с РФ возглавляет министр обороны Рустем Умеров, он может вносить изменения в ее состав.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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"Создать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины - делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15 - 16 мая 2025 года (город Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Также в делегацию вошли: первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
Утвержденная указом Зеленского делегация также уполномочена проводить переговоры с Турцией и США.
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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