https://ria.ru/20250515/peregovory-2017220817.html

Офис Зеленского обнародовал указ о составе делегации Украины на переговорах

Офис Зеленского обнародовал указ о составе делегации Украины на переговорах - РИА Новости, 15.05.2025

Офис Зеленского обнародовал указ о составе делегации Украины на переговорах

Офис Владимира Зеленского обнародовал указ о составе делегации Украины на переговорах с Россией из 12 человек, в ней в том числе заместители глав МИД, СБУ,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:26:00+03:00

2025-05-15T21:26:00+03:00

2025-05-15T21:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

украина

россия

стамбул

владимир зеленский

рустем умеров

сергей кислица

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017210802_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71468d7be3a2f6e8e04364bc120c7b3b.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского обнародовал указ о составе делегации Украины на переговорах с Россией из 12 человек, в ней в том числе заместители глав МИД, СБУ, Генштаба ВСУ.Делегацию от Украины на переговорах с РФ возглавляет министр обороны Рустем Умеров, он может вносить изменения в ее состав."Создать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины - делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15 - 16 мая 2025 года (город Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.Также в делегацию вошли: первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.Утвержденная указом Зеленского делегация также уполномочена проводить переговоры с Турцией и США.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017214706.html

украина

россия

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, россия, стамбул, владимир зеленский, рустем умеров, сергей кислица, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, в мире, турция