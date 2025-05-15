https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html

Переговоры в Стамбуле сумели удивить

Переговоры в Стамбуле сумели удивить - РИА Новости, 15.05.2025

Переговоры в Стамбуле сумели удивить

Мы, конечно, с самого начала понимали, что представители киевского режима превратят в шапито все, до чего смогут дотянуться. Но сегодня в Стамбуле ребята... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:11:00+03:00

2025-05-15T21:11:00+03:00

2025-05-15T22:04:00+03:00

стамбул

россия

владимир мединский

нато

аналитика

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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Мы, конечно, с самого начала понимали, что представители киевского режима превратят в шапито все, до чего смогут дотянуться. Но сегодня в Стамбуле ребята превзошли самих себя.Сначала украинская делегация зачем-то прилетела в Анкару в то время, как представители России остановились в Стамбуле. Наверное, плохо учили географию. Или, может, перепутали Анкару с Антальей — оба города начинаются на "а", именно на антальских пляжах любят отдыхать украинские боевики, а на этом курорте еще и проходил саммит НАТО.В Анкаре глава киевского режима на три часа уединился с лидером Турции Эрдоганом — вероятно, расспрашивал его о настроении Трампа. Чувствовалось, что Зеленскому безумно хотелось сорвать переговоры с Россией, но при этом он до дрожи боялся рассердить американского президента, который приказал ему их провести.Затем Зеленский вылетел из Анкары в Стамбул. Потом внезапно объявил, что сам в переговорах участвовать не будет, — а зачем тогда вообще в Турцию летал, казенный самолет гонял?Украинская делегация тем временем где-то затерялась. По логике она должна была лететь вместе с Зеленским из Анкары. Но вечером оказалось, что ребят в Стамбуле еще нет и они приедут ближе к ночи. И уже тогда начнут переговоры — ну или не начнут, это уж как карта ляжет. На момент написания этого текста так и не начали.Параллельно Зеленский давал шоу, сыпля совершенно бессмысленными речовками. Он явно наслаждался тем, что на него смотрит весь мир, не осознавая, как же глупо и жалко он при этом выглядит.За три года, прошедших с предыдущей встречи в Стамбуле, его страна потеряла миллионы человек и пятую часть территории. Ее экономика разрушена и существует исключительно на внутривенных зарубежных вливаниях — отключи их, и она умрет. Ее военные бегут, сдаются и отступают по всей линии боевого соприкосновения.Любой нормальный лидер на месте Зеленского бегом бежал бы на переговоры, которые со свойственным ей гуманизмом предложила Москва. Вместо этого мы видели чистую клоунаду. Зеленский мог бы спасти тысячи жизней своих людей, но вместо этого предпочел кривляться на публику.Он реально думал, что унижает тем самым российскую делегацию? Да нет, на его фоне наши переговорщики казались эталоном ума, спокойствия и контроля над ситуацией. У нас в составе делегации есть профессиональные переговорщики с террористами, им такие истерики не впервой. Все равнодушно ждали, когда Зеленский уже заткнет свой фонтан.К концу рабочего дня руководитель российской делегации Владимир Мединский сделал заявление о том, что наша цель на переговорах — добиться прочного долговременного мира, основываясь на договоренностях, достигнутых в Стамбуле три года назад.Напомним, что тогда России удалось зафиксировать на бумаге нейтральный статус Украины, а также резкое — в разы — сокращение ее армии и вооружений. Если бы Киев подписал тот договор, были бы живы все те сотни тысяч украинцев, над чьими могилами развеваются сегодня выцветшие жовто-блакитные флаги. Не бежали бы из страны, теряя все и рискуя жизнью, миллионы простых людей. Украина не превратилась бы в то failed state, которым она является сегодня.Но нет, целью киевских в 2022 году было въехать на "Абрамсах" в Москву, и никак иначе. Целью украинского конфликта для Запада было уничтожение России — либо путем военного разгрома, либо с помощью мятежей и переворотов.В 2025 году стало окончательно ясно, что из затеи ничего не вышло, пора сворачиваться и сдаваться. Однако европейские лидеры столько инвестировали в конфликт, что остановиться уже не могут. Поэтому они и выслали на арену своего усталого клоуна с наказом кривляться как можно дольше.Москва тем временем продолжает рассчитывать на конструктивные переговоры. У нас в делегации есть специалисты, способные пояснить ситуацию на всех направлениях — от дипломатии до гуманитарной сферы. Больше всего среди них действующих военных, они буквально на пальцах могут донести до своих контрагентов все расклады на поле боя.В частности, то обстоятельство, что весенняя распутица закончилась, поля подсохли, и теперь по ним в любую минуту могут поехать в западном направлении тысячи наших танков и БТР. За те несколько часов, пока Зеленский куролесил в Турции, наши войска освободили сразу два населенных пункта в ДНР — Торское и Новоалександровку.Своим поведением киевский режим развязывает нам руки. Теперь, если Москва продолжит свое наступление, ее уже невозможно будет упрекать в "агрессии". Ведь весь мир прекрасно видит, что русские переговорщики искренне хотят работать на благо мира, а украинцы нагло блокируют все попытки договориться. Ну и кто тут кому агрессор?Если сравнить наш нынешний подход и стамбульские договоренности 2022 года, видно, как же много проиграл с тех пор киевский режим. Будут упираться — потеряют еще больше. Не хотят мира — придется подписывать капитуляцию.

https://ria.ru/20250515/zakharova-2017204619.html

https://ria.ru/20250515/reuters-2017206403.html

https://ria.ru/20250515/medinskij-2017181040.html

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

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стамбул, россия, владимир мединский, нато, аналитика, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025