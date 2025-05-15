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На Западе сделали неожиданный прогноз по переговорам в Стамбуле

На Западе сделали неожиданный прогноз по переговорам в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

На Западе сделали неожиданный прогноз по переговорам в Стамбуле

Российско-украинские переговоры в Стамбуле могут поспособствовать прогрессу по урегулированию конфликта, пишет The Independent. РИА Новости, 15.05.2025

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в мире

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российско-украинские переговоры в Стамбуле могут поспособствовать прогрессу по урегулированию конфликта, пишет The Independent."Переговоры между Россией и Украиной состоятся, хоть и на более низком уровне, и могут принести прогресс. Они получили одобрение генсека НАТО, встретившегося накануне с президентом Турции Эрдоганом. Похоже, растет понимание того, что конфликт близок к завершению", — говорится в публикации.Издание также отметило, что участие помощника президента Владимира Мединского, которого оно называет ключевой фигурой в российской делегации, свидетельствует о серьезном настрое Москвы на переговоры.В Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула.Как сообщил источник РИА Новости, российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной в четверг. Пока неизвестно, состоятся они сегодня или завтра: точной информации о переносе нет.На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, россия, владимир мединский