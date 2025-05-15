https://ria.ru/20250515/peregovory-2017039253.html

Переговоры между Россией и Украиной в Турции пройдут во второй половине дня

Переговоры между Россией и Украиной в Турции пройдут во второй половине дня - РИА Новости, 15.05.2025

Переговоры между Россией и Украиной в Турции пройдут во второй половине дня

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, которые начнутся во второй половине дня, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:59:00+03:00

2025-05-15T09:59:00+03:00

2025-05-15T15:04:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины, которые начнутся во второй половине дня, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Российская делегация прилетела", — сказал он.По словам собеседника агентства, начало переговоров ожидается после обеда. Проходить они будут там же, где и в 2022 году: в рабочем офисе администрации президента Турции — во дворце Долмабахче в центре Стамбула.Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, накануне вечером, перед отъездом российской делегации в Стамбул, президент Владимир Путин провел совещание по подготовке переговоров с Украиной. На нем, помимо участников переговорной группы, присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников, помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, а также все командующие группировками в зоне спецоперации.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Кроме того, Путин утвердил состав экспертов: это первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Владимир Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.

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Ольга Тузова

стамбул, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, в мире