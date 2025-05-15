https://ria.ru/20250515/peregovory-2017037060.html

Турецкие силовики поставили у места переговоров России и Украины водомет

Турецкие силовики поставили у места переговоров России и Украины водомет - РИА Новости, 15.05.2025

Турецкие силовики поставили у места переговоров России и Украины водомет

Турецкие силовики поставили у места переговоров РФ и Украины водомет, какие используют для разгона протестов, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:38:00+03:00

2025-05-15T09:38:00+03:00

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СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Турецкие силовики поставили у места переговоров РФ и Украины водомет, какие используют для разгона протестов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В районе 9 утра территория президентского офиса Долмабахче охраняется большим количеством полиции и военных.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2017036680.html

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Силовики и военные около президентского офиса в Стамбуле перед началом переговоров Безопасность переговоров России и Украины в Стамбуле обеспечивают на высоком уровне, передает корреспондент РИА Новости. Рядом с президентским офисом находятся сразу несколько автомобилей, в которых сидят силовики, по периметру дежурят военные с оружием. Одна из машин - с водометом. 2025-05-15T09:38 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025