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Турецкие силовики поставили у места переговоров России и Украины водомет
Турецкие силовики поставили у места переговоров России и Украины водомет - РИА Новости, 15.05.2025
Турецкие силовики поставили у места переговоров России и Украины водомет
Турецкие силовики поставили у места переговоров РФ и Украины водомет, какие используют для разгона протестов, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:38:00+03:00
2025-05-15T09:38:00+03:00
2025-05-15T09:42:00+03:00
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СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Турецкие силовики поставили у места переговоров РФ и Украины водомет, какие используют для разгона протестов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В районе 9 утра территория президентского офиса Долмабахче охраняется большим количеством полиции и военных.
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Силовики и военные около президентского офиса в Стамбуле перед началом переговоров
Безопасность переговоров России и Украины в Стамбуле обеспечивают на высоком уровне, передает корреспондент РИА Новости. Рядом с президентским офисом находятся сразу несколько автомобилей, в которых сидят силовики, по периметру дежурят военные с оружием. Одна из машин - с водометом.
2025-05-15T09:38
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в мире, россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Специальная военная операция на Украине
Турецкие силовики поставили у места переговоров России и Украины водомет
Турецкие силовики поставили у места переговоров РФ и Украины в Стамбуле водомет