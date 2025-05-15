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Источник: переговоры по Украине пройдут там же, где они прошли в 2022 году - РИА Новости, 15.05.2025
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07:25 15.05.2025 (обновлено: 08:22 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017023537.html
Источник: переговоры по Украине пройдут там же, где они прошли в 2022 году
Источник: переговоры по Украине пройдут там же, где они прошли в 2022 году - РИА Новости, 15.05.2025
Источник: переговоры по Украине пройдут там же, где они прошли в 2022 году
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:25:00+03:00
2025-05-15T08:22:00+03:00
украина
стамбул
турция
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
владимир путин
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Переговоры пройдут там же, где и три года назад", — сказал собеседник агентства.В 2022 году встреча представителей двух стран прошла в Рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула.Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Делегацию Москвы возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.
https://ria.ru/20250515/ssha-2017016407.html
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украина, стамбул, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, владимир путин, владимир мединский, дмитрий песков
Украина, Стамбул, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Дмитрий Песков
Источник: переговоры по Украине пройдут там же, где они прошли в 2022 году

Переговоры по Украине пройдут в офисе администрации президента Турции в Стамбуле

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
«
"Переговоры пройдут там же, где и три года назад", — сказал собеседник агентства.
В 2022 году встреча представителей двух стран прошла в Рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула.
Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Делегацию Москвы возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.
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Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.
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УкраинаСтамбулТурцияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияВладимир ПутинВладимир МединскийДмитрий Песков
 
 
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