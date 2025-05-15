"Часть переговоров": в Европе сделали дерзкое заявление о мире на Украине
Профессор Дизен: ЕС хочет втянуть США в войну с Россией
© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Выдвигая ультиматумы исаботируя мирные инициативы России, Евросоюз своими действиями стремится втянуть США в конфликт с Россией, заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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"Они вообще не хотят никаких переговоров. Главная цель здесь — втянуть США в войну", — сказал он.
По словам эксперта, Европа уже никак не сможет повлиять на ход и решение украинского вопроса. Все, что они могут, — это собраться вместе и сделать фото, пытаясь посылать мощные сигналы, пояснил профессор.
На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил Москве санкциями в случае отказа от "перемирия", несмотря на то, что киевский режим нарушал все режимы прекращения огня и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что языком ультиматумов с Москвой разговаривать нельзя, это неприемлемо.
Президент России Владимир Путин в минувшие выходные предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Вечером в среду президент утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, возглавит ее помощник главы государства Владимир Мединский.