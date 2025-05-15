https://ria.ru/20250515/peregovory-2017012252.html

"Часть переговоров": в Европе сделали дерзкое заявление о мире на Украине

"Часть переговоров": в Европе сделали дерзкое заявление о мире на Украине - РИА Новости, 15.05.2025

"Часть переговоров": в Европе сделали дерзкое заявление о мире на Украине

Выдвигая ультиматумы исаботируя мирные инициативы России, Евросоюз своими действиями стремится втянуть США в конфликт с Россией, заявил профессор Юго-Восточной... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T01:58:00+03:00

2025-05-15T01:58:00+03:00

2025-05-15T01:58:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Выдвигая ультиматумы исаботируя мирные инициативы России, Евросоюз своими действиями стремится втянуть США в конфликт с Россией, заявил профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они вообще не хотят никаких переговоров. Главная цель здесь — втянуть США в войну", — сказал он.По словам эксперта, Европа уже никак не сможет повлиять на ход и решение украинского вопроса. Все, что они могут, — это собраться вместе и сделать фото, пытаясь посылать мощные сигналы, пояснил профессор."Они переживают, что их исключили из переговоров. Вопрос мира будет решаться в первую очередь в Москве и Вашингтоне", — заключил Дизен.На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил Москве санкциями в случае отказа от "перемирия", несмотря на то, что киевский режим нарушал все режимы прекращения огня и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что языком ультиматумов с Москвой разговаривать нельзя, это неприемлемо.Президент России Владимир Путин в минувшие выходные предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Владимир Зеленский ответил на инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Вечером в среду президент утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной, возглавит ее помощник главы государства Владимир Мединский.

https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016923261.html

https://ria.ru/20250514/peregovory-2016870670.html

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в мире, москва, россия, украина, гленн дизен, владимир зеленский