https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

Итоги переговоров в Стамбуле уже известны

Итоги переговоров в Стамбуле уже известны - РИА Новости, 15.05.2025

Итоги переговоров в Стамбуле уже известны

На самом деле результаты предстоящих сегодня переговоров в Стамбуле были известны еще несколько дней назад. Черту провел В. Зеленский, когда в ответ на... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T08:00:00+03:00

2025-05-15T08:00:00+03:00

2025-05-15T08:05:00+03:00

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владимир зеленский

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На самом деле результаты предстоящих сегодня переговоров в Стамбуле были известны еще несколько дней назад. Черту провел В. Зеленский, когда в ответ на требование Трампа изъявил желание лично на них лететь, причем в стилистике "забил стрелку Путину". После того как у него уточнили, а как же его собственный указ, запрещающий переговоры с Путиным, Зеленский ответил, что своей подписи он сам и хозяин: хочет — соблюдает свои указы, не хочет — не соблюдает.На этом заявлении можно ставить в сюжете точку и расходиться. С точки зрения официальной дипломатии переговоры с киевским режимом заведомо бессмысленны, потому что по их итогам невозможен работающий международно-правовой документ. Даже если завтра он будет подписан, послезавтра в Киеве могут сказать: а он нам не нравится, принят в минуту слабости, под давлением — словом, не будем его соблюдать. С Минскими соглашениями это уже проходили.Другой вопрос, что реальность сейчас до того усложнилась, что по учебникам дипломатии и международного права политика больше не делается. Те же Минские соглашения должны были регулировать отношения Украины с отколовшимися от нее частями страны, которые в тот момент ни одна из стран-гарантов (включая Россию) не признавала. Тем не менее все они пошли на юридические договоренности с непризнаваемыми ДНР и ЛНР. Потому что, кроме права, есть еще и собственно политика — политическая воля. Со стороны России она была в том, чтобы остановить кровопролитие в Донбассе, со стороны Украины — выиграть время на подготовку к большой войне, со стороны Франции и Германии — то же самое плюс получить окно возможностей, чтобы влезть в Белоруссию и попытаться оторвать ее от Москвы.Но и в смысле чистой политики переговоры с киевским режимом — заведомо провальная вещь.Во-первых, политическая воля киевского режима сводится к выживанию, а поскольку этот режим был сформирован законами военного времени, для выживания ему нужно сохранение военного положения. То есть — продолжение войны до последнего украинца.Во-вторых, речи российской и украинской делегаций будут непереводимы друг для друга. Они существуют в разных мирах и говорят на разных языках. Нет, не на русском и украинском. Российские элиты и Зе-команда, хоть они все говорят по-русски — в принципе разные типы людей, которые заведомо ни о чем не могут договориться. Российская высшая власть во главе с Путиным — это технократы, госуправленцы, законники, сформировавшиеся как профессионалы при Брежневе, прошедшие через распад государства и его последующее восстановление. Киевская власть во главе с Зеленским — это студия "95-й квартал", разъездной цирк-шапито в прямом смысле слова. Медийщики, политтехнологи, сценаристы, юмористы, кавээнщики, лохотронщики, до последнего времени не имевшие никакого отношения к государству, вышедшие из живущего по серым схемам жизнью полусвета шоу-бизнеса, высшие законы которого — эмоциональность и яркость.Мы ведь в том же Минске уже видели, как происходит общение первых со вторыми. Недавно в Сети появилась пятилетней давности запись переговоров заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака и главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Больше всего это зрелище напоминало допрос Маньки-спекулянтки в репризе Фаины Раневской. И неудивительно, когда с одной стороны бывший ленинградский прокурор, с другой — бывший продюсер.У дочитавших до этого места наверняка уже созрел вопрос: так почему же Путин предложил российско-украинские переговоры, если они заведомо практически бесперспективны, власть Зеленского нелегитимна, а сам Зеленский недоговороспособен, что он сразу и подтвердил? Потому что украинский конфликт — это не только и не столько конфликт с Украиной, сколько конфликт вокруг Украины. До него — кому больше, кому меньше — есть дело большей части планеты, и от отношения к этому конфликту зависят позиции России в мире.И в этом плане переговоры — безусловное благо. Они позволят показать всем заинтересованным сторонам, с какими людьми россияне имели дело все эти годы. В США уже начали кое-что понимать, когда минеральное соглашение с ними в Киеве объявили "рамочным", то есть таким, которое украинцы еще будут перерабатывать и дополнять, так что американцы в конечном счете вообще никаких денег не получат — и еще Украине должны останутся.Поведение Зеленского, который, ко всеобщему изумлению, руководствуется принципом "государство — это я" и "забивает" на им же подписанные законы, в этом смысле уже в интересах России. А подсветка переговорного процесса, в успехе которого в мире заинтересованы очень многие, добьет образ Украины — "невинной жертвы имперской агрессии". Отсюда недалеко и до уяснения миром причин, по которым Москва вынуждена была начать специальную военную операцию.

https://ria.ru/20250514/ukraina-2016926202.html

https://ria.ru/20250514/peregovory-2016901776.html

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016923261.html

https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016909711.html

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украина, россия, стамбул, аналитика, сво, владимир зеленский