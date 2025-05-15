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Эксперт назвала предстоящие переговоры в Стамбуле непростыми

Эксперт назвала предстоящие переговоры в Стамбуле непростыми - РИА Новости, 15.05.2025

Эксперт назвала предстоящие переговоры в Стамбуле непростыми

Экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, РИА Новости, 15.05.2025

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2025-05-15T08:16:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что на предстоящих переговорах в Стамбуле поднимут вопрос об установлении первопричин украинского конфликта, так как без этого сложно будет двигаться дальше. Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский. "Одной из особенностей этих переговоров будет закрытый формат, что обоснованно подразумевает установление первопричин конфликта, без этого сложно будет двигаться дальше. На переговорах, на уровне уполномоченных делегаций, так или иначе встанет вопрос установления первопричин конфликта. Мир должен осознать, что стало его основой. Во-вторых, без ложных иллюзий необходимо конкретизировать предложения с учетом имеющихся реалий", - сказала Ковитиди РИА Новости. По ее словам, насколько долго будут раскачиваться "дипломатические качели", сказать сложно. "Это очень непростые переговоры ", - подчеркнула Ковитиди.

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

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ольга ковитиди, владимир путин, владимир мединский, в мире