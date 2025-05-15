Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвала предстоящие переговоры в Стамбуле непростыми - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 15.05.2025 (обновлено: 10:46 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/pepegovory-2017026744.html
Эксперт назвала предстоящие переговоры в Стамбуле непростыми
Эксперт назвала предстоящие переговоры в Стамбуле непростыми - РИА Новости, 15.05.2025
Эксперт назвала предстоящие переговоры в Стамбуле непростыми
Экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:16:00+03:00
2025-05-15T10:46:00+03:00
ольга ковитиди
владимир путин
владимир мединский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017030966_0:182:2994:1866_1920x0_80_0_0_2291b5bc1ef542711c8551a3ef730f7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что на предстоящих переговорах в Стамбуле поднимут вопрос об установлении первопричин украинского конфликта, так как без этого сложно будет двигаться дальше. Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский. "Одной из особенностей этих переговоров будет закрытый формат, что обоснованно подразумевает установление первопричин конфликта, без этого сложно будет двигаться дальше. На переговорах, на уровне уполномоченных делегаций, так или иначе встанет вопрос установления первопричин конфликта. Мир должен осознать, что стало его основой. Во-вторых, без ложных иллюзий необходимо конкретизировать предложения с учетом имеющихся реалий", - сказала Ковитиди РИА Новости. По ее словам, насколько долго будут раскачиваться "дипломатические качели", сказать сложно. "Это очень непростые переговоры ", - подчеркнула Ковитиди.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017030966_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_18a7715ec6c36be3e536dc38b119f192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга ковитиди, владимир путин, владимир мединский, в мире
Ольга Ковитиди, Владимир Путин, Владимир Мединский, В мире
Эксперт назвала предстоящие переговоры в Стамбуле непростыми

Ковитиди назвала предстоящие переговоры в Стамбуле непростыми

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025
Обстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Обстановка у музея дворцовых коллекций Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины. 15 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что на предстоящих переговорах в Стамбуле поднимут вопрос об установлении первопричин украинского конфликта, так как без этого сложно будет двигаться дальше.
Первые за три года прямые переговоры России и Украины планируются в четверг в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.
"Одной из особенностей этих переговоров будет закрытый формат, что обоснованно подразумевает установление первопричин конфликта, без этого сложно будет двигаться дальше. На переговорах, на уровне уполномоченных делегаций, так или иначе встанет вопрос установления первопричин конфликта. Мир должен осознать, что стало его основой. Во-вторых, без ложных иллюзий необходимо конкретизировать предложения с учетом имеющихся реалий", - сказала Ковитиди РИА Новости.
По ее словам, насколько долго будут раскачиваться "дипломатические качели", сказать сложно.
"Это очень непростые переговоры ", - подчеркнула Ковитиди.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
Ольга КовитидиВладимир ПутинВладимир МединскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала