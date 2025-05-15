https://ria.ru/20250515/pensiya-2017014016.html

Большинство российских пенсионеров получают пенсию через банк

Большинство российских пенсионеров получают пенсию через банк - РИА Новости, 15.05.2025

Большинство российских пенсионеров получают пенсию через банк

Большинство россиян - более 33,7 миллиона человек - получали пенсию в прошлом году через кредитные организации, следует из данных Социального фонда России, с... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T02:47:00+03:00

2025-05-15T02:47:00+03:00

2025-05-15T02:47:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Большинство россиян - более 33,7 миллиона человек - получали пенсию в прошлом году через кредитные организации, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, согласно данным, пенсию через кредитные организации, в том числе с использованием банковских карт, в 2024 году получали более 33,74 миллиона жителей России, а через организации федеральной почтовой связи - более 10,03 миллиона человек. Другие способы получения пенсии - на счет стационарного учреждения, которым пользуются почти 123 тысячи человек, и на счет исправительного учреждения, у которого чуть более 24,5 тысячи получателей. Ранее сообщалось, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20250513/pensiya-2016588735.html

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общество, россия