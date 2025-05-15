https://ria.ru/20250515/pavodok-2017121393.html

На Алтае осложнилась паводковая ситуация

На Алтае осложнилась паводковая ситуация - РИА Новости, 15.05.2025

На Алтае осложнилась паводковая ситуация

Паводковая ситуация осложнилась в Республике Алтай, в зоне подтопления оказалось село Балыкча, сообщил глава региона Андрей Турчак. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:09:00+03:00

2025-05-15T15:09:00+03:00

2025-05-15T15:19:00+03:00

происшествия

улаганский район

республика алтай

андрей турчак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мтс

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БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Паводковая ситуация осложнилась в Республике Алтай, в зоне подтопления оказалось село Балыкча, сообщил глава региона Андрей Турчак. "Осложнение паводковой обстановки в Улаганском районе. К сожалению, ситуация изменилась, и в зоне подтопления оказалось село Балыкча. Критическая отметка превышена на реке Чулышман. Сегодня по моему поручению в район подтопления вылетела оперативная группа, в которую вошли спасатели МЧС и глава Улаганского района, чтобы на месте встретиться с жителями и определить, какая им необходима помощь", - написал Турчак в своём Telegram-канале. По словам главы региона, они уточнят количество подтопленных домов и участков. В случае необходимости примут решение об эвакуации жителей в пункты временного размещения. Опергруппа также оценит запас продуктов питания, питьевой воды и медикаментов. "По информации МТС, связь в Балыкче восстановлена. За минувшие две недели в республике выпала месячная норма осадков. В зоне риска также находятся Улаган и Чибиля. Держим ситуацию на контроле. Все силы и средства готовы к любому развитию событий", - отметил Турчак.

https://ria.ru/20250215/altaj-1999543303.html

улаганский район

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, улаганский район, республика алтай, андрей турчак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мтс