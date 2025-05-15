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На Алтае осложнилась паводковая ситуация - РИА Новости, 15.05.2025
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15:09 15.05.2025 (обновлено: 15:19 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/pavodok-2017121393.html
На Алтае осложнилась паводковая ситуация
На Алтае осложнилась паводковая ситуация - РИА Новости, 15.05.2025
На Алтае осложнилась паводковая ситуация
Паводковая ситуация осложнилась в Республике Алтай, в зоне подтопления оказалось село Балыкча, сообщил глава региона Андрей Турчак. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:09:00+03:00
2025-05-15T15:19:00+03:00
происшествия
улаганский район
республика алтай
андрей турчак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мтс
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БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Паводковая ситуация осложнилась в Республике Алтай, в зоне подтопления оказалось село Балыкча, сообщил глава региона Андрей Турчак. "Осложнение паводковой обстановки в Улаганском районе. К сожалению, ситуация изменилась, и в зоне подтопления оказалось село Балыкча. Критическая отметка превышена на реке Чулышман. Сегодня по моему поручению в район подтопления вылетела оперативная группа, в которую вошли спасатели МЧС и глава Улаганского района, чтобы на месте встретиться с жителями и определить, какая им необходима помощь", - написал Турчак в своём Telegram-канале. По словам главы региона, они уточнят количество подтопленных домов и участков. В случае необходимости примут решение об эвакуации жителей в пункты временного размещения. Опергруппа также оценит запас продуктов питания, питьевой воды и медикаментов. "По информации МТС, связь в Балыкче восстановлена. За минувшие две недели в республике выпала месячная норма осадков. В зоне риска также находятся Улаган и Чибиля. Держим ситуацию на контроле. Все силы и средства готовы к любому развитию событий", - отметил Турчак.
https://ria.ru/20250215/altaj-1999543303.html
улаганский район
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происшествия, улаганский район, республика алтай, андрей турчак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мтс
Происшествия, Улаганский район, Республика Алтай, Андрей Турчак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), МТС
На Алтае осложнилась паводковая ситуация

Глава Алтая Турчак: в Улаганском районе в зону подтопления попало село Балыкча

© Фото : АНДРЕЙ ТУРЧАК Z/TelegramПаводковая обстановка в Улаганском районе Алтая. 15 мая 2025
Паводковая обстановка в Улаганском районе Алтая. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : АНДРЕЙ ТУРЧАК Z/Telegram
Паводковая обстановка в Улаганском районе Алтая. 15 мая 2025
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БАРНАУЛ, 15 мая - РИА Новости. Паводковая ситуация осложнилась в Республике Алтай, в зоне подтопления оказалось село Балыкча, сообщил глава региона Андрей Турчак.
«
"Осложнение паводковой обстановки в Улаганском районе. К сожалению, ситуация изменилась, и в зоне подтопления оказалось село Балыкча. Критическая отметка превышена на реке Чулышман. Сегодня по моему поручению в район подтопления вылетела оперативная группа, в которую вошли спасатели МЧС и глава Улаганского района, чтобы на месте встретиться с жителями и определить, какая им необходима помощь", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, они уточнят количество подтопленных домов и участков. В случае необходимости примут решение об эвакуации жителей в пункты временного размещения. Опергруппа также оценит запас продуктов питания, питьевой воды и медикаментов.
"По информации МТС, связь в Балыкче восстановлена. За минувшие две недели в республике выпала месячная норма осадков. В зоне риска также находятся Улаган и Чибиля. Держим ситуацию на контроле. Все силы и средства готовы к любому развитию событий", - отметил Турчак.
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ПроисшествияУлаганский районРеспублика АлтайАндрей ТурчакМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МТС
 
 
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