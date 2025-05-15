https://ria.ru/20250515/parad-2017063482.html

Reuters назвало стоимость военного парада ко дню рождения Трампа

Reuters назвало стоимость военного парада ко дню рождения Трампа - РИА Новости, 15.05.2025

Reuters назвало стоимость военного парада ко дню рождения Трампа

Стоимость проведения военного парада в Вашингтоне по случаю празднования 250-летия армии США и дня рождения президента страны Дональда Трампа, которые пройдут в РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:25:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости/Прайм. Стоимость проведения военного парада в Вашингтоне по случаю празднования 250-летия армии США и дня рождения президента страны Дональда Трампа, которые пройдут в один день - 14 июня, составит от 25 до 45 миллионов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. В начале мая армия США сообщила, что 14 июня проведет масштабный военный парад на улицах американской столицы города Вашингтон в честь своего 250-летия, участие в нем примут 6600 солдат, 50 воздушных судов и 150 наземных транспортных средств. Дата проведения парада совпадает с днем рождения Трампа, которому 14 июня исполнится 79 лет. "Двойное празднование дня рождения президента США Дональда Трампа и 250-летия армии... будет стоить от 25 до 45 миллионов долларов", - пишет агентство. Как уточняет агентство, эта сумма не включает стоимость ремонта дорог после прохода танков и уборки мусора. Кроме того, по данным источников, на параде будет задействовано около двух десятков танков M1 Abrams. В начале апреля газета The Hill со ссылкой на источник сообщала, что именно администрация Трампа планирует провести военный парад в Вашингтоне 14 июня, приурочив его ко дню рождения американского лидера. Указывалось, что парад может растянуться почти на 6,5 километра от Арлингтона в штате Вирджиния, где расположено министерство обороны, до Белого дома. По словам собеседника издания, планирование мероприятия началось еще в прошлом году.

https://ria.ru/20250514/ssha-2016989826.html

https://ria.ru/20250512/tramp-2016531519.html

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в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп