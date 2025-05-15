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Пакистан и Индия продолжат меры по укреплению доверия - РИА Новости, 15.05.2025
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19:15 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/pakistan-2017198415.html
Пакистан и Индия продолжат меры по укреплению доверия
Пакистан и Индия продолжат меры по укреплению доверия - РИА Новости, 15.05.2025
Пакистан и Индия продолжат меры по укреплению доверия
Вооруженные силы Пакистана и Индии решили продолжить меры по укреплению доверия с целью снижения уровня боевой готовности. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:15:00+03:00
2025-05-15T19:15:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Пакистана и Индии решили продолжить меры по укреплению доверия с целью снижения уровня боевой готовности. "В дополнение к взаимопониманию, достигнутому командующими военными операциями Индии и Пакистана 10 мая, было решено продолжить меры по укреплению доверия с целью снижения уровня боевой готовности", - заявил представитель армии Индии. Ранее первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что Индия и Пакистан договорились продлить режим прекращения огня до 18 мая. Как отметил Дар, договоренность об этом была достигнута во время телефонного разговора командующих военными операциями двух стран 14 мая. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
https://ria.ru/20250511/operatsiya-2016364900.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
Пакистан и Индия продолжат меры по укреплению доверия

Пакистан и Индия решили продолжить меры по укреплению доверия

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Пакистана и Индии решили продолжить меры по укреплению доверия с целью снижения уровня боевой готовности.
"В дополнение к взаимопониманию, достигнутому командующими военными операциями Индии и Пакистана 10 мая, было решено продолжить меры по укреплению доверия с целью снижения уровня боевой готовности", - заявил представитель армии Индии.
Ранее первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что Индия и Пакистан договорились продлить режим прекращения огня до 18 мая. Как отметил Дар, договоренность об этом была достигнута во время телефонного разговора командующих военными операциями двух стран 14 мая.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Индия назвала число своих военных, погибших во время операции "Синдур"
11 мая, 17:16
 
В миреИндияПакистанКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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