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Прикоснуться к истории. Студенты увидели фотохронику освобождения Европы - РИА Новости, 15.05.2025
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15:49 15.05.2025 (обновлено: 15:59 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/osvobozhdenie-2017132057.html
Прикоснуться к истории. Студенты увидели фотохронику освобождения Европы
Прикоснуться к истории. Студенты увидели фотохронику освобождения Европы - РИА Новости, 15.05.2025
Прикоснуться к истории. Студенты увидели фотохронику освобождения Европы
Уникальная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась сегодня на площадке Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:49:00+03:00
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освобождение. путь к победе
общество
европа
рязань
рязанская область
наталья тюрина
президентский фонд культурных инициатив
боевое братство
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Уникальная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась сегодня на площадке Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина.Выставка проходит рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив. В ее основе лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На выставке представлены 30 фотографий, многие из которых показаны впервые.Для Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина открытие выставки стало значимым событием, сообщил, открывая выставку, исполняющий обязанности ректора вуза Дмитрий Боков."Мы уделяем большое внимание сохранению исторической памяти, проводим со студентами патриотические мероприятия. Уникальные фотоснимки, представленные на выставке "Путь к Победе. Освобождение Европы", напоминают о победе над фашизмом, позволяют увидеть обстановку непростого военного времени своими глазами. Благодарим организаторов за предоставленную возможность прикоснуться к священным моментам истории студентам и гостям нашего университета", — рассказал он.Документальная выставка открылась в Рязанском государственном университете неслучайно, отметила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Многие рязанцы прошли всю войну и освобождали не только родную землю, но и принесли мир в Европу. Сохранение исторической памяти, передача ее новому поколению – одна из основных задач этого проекта", — подчеркнула она.Молодежь должна изучать историю Великой Отечественной войны, чтобы быть исторически и патриотически подкованной, ведь ей предстоит в будущем управлять страной и заботиться о старшем поколении, рассказал руководитель Рязанского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Александр Костров."Ветераны Великой Отечественной войны уходят, на территории города Рязани в сегодня уже считанные десятки. Но после них остается память, которую надо хранить, и Знамя Победы, которое мы должны держать высоко и гордо", — заявил он.Долг молодого поколения — сохранять память о подвиге советского народа и передавать ее из поколения в поколение, подчеркнула председатель совета молодых ученых Рязанской области, профессор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Юлия Абаленихина."Этот подвиг навсегда вписан золотыми буквами в историю нашей страны, и мы сохраняем его в своих сердцах с огромной любовью и с благодарностью. Поэтому так важна эта выставка, которая позволяет не только узнать что-то новое, но и рассказать об этом своим друзьям, детям и коллегам", — отметила она.В ближайшие дни экспозицию выставки "Освобождение. Путь к Победе" увидят жители Парижа, Варшавы и Мадрида.
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освобождение. путь к победе, общество, европа, рязань, рязанская область, наталья тюрина, президентский фонд культурных инициатив, боевое братство, социальный навигатор
Освобождение. Путь к Победе, Общество, Европа, Рязань, Рязанская область, Наталья Тюрина, Президентский фонд культурных инициатив, Боевое братство, Социальный навигатор

Прикоснуться к истории. Студенты увидели фотохронику освобождения Европы

© РИА Новости / Наталья ТюринаФотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
Фотовыставка Освобождение Европы открылась в Рязани - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Наталья Тюрина
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Уникальная документальная фотовыставка "Освобождение Европы" открылась сегодня на площадке Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина.
Выставка проходит рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив. В ее основе лежит фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На выставке представлены 30 фотографий, многие из которых показаны впервые.
Для Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина открытие выставки стало значимым событием, сообщил, открывая выставку, исполняющий обязанности ректора вуза Дмитрий Боков.
"Мы уделяем большое внимание сохранению исторической памяти, проводим со студентами патриотические мероприятия. Уникальные фотоснимки, представленные на выставке "Путь к Победе. Освобождение Европы", напоминают о победе над фашизмом, позволяют увидеть обстановку непростого военного времени своими глазами. Благодарим организаторов за предоставленную возможность прикоснуться к священным моментам истории студентам и гостям нашего университета", — рассказал он.
© РИА Новости / Наталья ТюринаФотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
Фотовыставка Освобождение Европы открылась в Рязани - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Наталья Тюрина
Фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
Документальная выставка открылась в Рязанском государственном университете неслучайно, отметила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
"Многие рязанцы прошли всю войну и освобождали не только родную землю, но и принесли мир в Европу. Сохранение исторической памяти, передача ее новому поколению – одна из основных задач этого проекта", — подчеркнула она.
Молодежь должна изучать историю Великой Отечественной войны, чтобы быть исторически и патриотически подкованной, ведь ей предстоит в будущем управлять страной и заботиться о старшем поколении, рассказал руководитель Рязанского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Александр Костров.
"Ветераны Великой Отечественной войны уходят, на территории города Рязани в сегодня уже считанные десятки. Но после них остается память, которую надо хранить, и Знамя Победы, которое мы должны держать высоко и гордо", — заявил он.
© РИА Новости / Наталья ТюринаФотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
Фотовыставка Освобождение Европы открылась в Рязани
Фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 4
© РИА Новости / Наталья ТюринаФотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
Фотовыставка Освобождение Европы открылась в Рязани
Фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 4
© РИА Новости / Наталья ТюринаФотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
Фотовыставка Освобождение Европы открылась в Рязани
Фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
© РИА Новости / Наталья Тюрина
3 из 4
© РИА Новости / Наталья ТюринаФотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
Фотовыставка Освобождение Европы открылась в Рязани
Фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
© РИА Новости / Наталья Тюрина
4 из 4
Фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 4
Фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 4
Фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
© РИА Новости / Наталья Тюрина
3 из 4
Фотовыставка "Освобождение Европы" открылась в Рязани
© РИА Новости / Наталья Тюрина
4 из 4
Долг молодого поколения — сохранять память о подвиге советского народа и передавать ее из поколения в поколение, подчеркнула председатель совета молодых ученых Рязанской области, профессор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Юлия Абаленихина.
"Этот подвиг навсегда вписан золотыми буквами в историю нашей страны, и мы сохраняем его в своих сердцах с огромной любовью и с благодарностью. Поэтому так важна эта выставка, которая позволяет не только узнать что-то новое, но и рассказать об этом своим друзьям, детям и коллегам", — отметила она.
В ближайшие дни экспозицию выставки "Освобождение. Путь к Победе" увидят жители Парижа, Варшавы и Мадрида.
 
Освобождение. Путь к ПобедеОбществоЕвропаРязаньРязанская областьНаталья ТюринаПрезидентский фонд культурных инициативБоевое братствоСоциальный навигатор
 
 
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