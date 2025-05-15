https://ria.ru/20250515/oruzhie-2017018235.html

СМИ: Британия и ФРГ хотят вместе создать высокоточное оружие

СМИ: Британия и ФРГ хотят вместе создать высокоточное оружие - РИА Новости, 15.05.2025

СМИ: Британия и ФРГ хотят вместе создать высокоточное оружие

Великобритания и Германия намерены совместно разработать новое высокоточное оружие с дальностью действия свыше 2 тысяч километров, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T04:56:00+03:00

2025-05-15T04:56:00+03:00

2025-05-15T04:56:00+03:00

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великобритания

джон хили

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Великобритания и Германия намерены совместно разработать новое высокоточное оружие с дальностью действия свыше 2 тысяч километров, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление британского правительства. "Британия и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого высокоточного удара" с дальностью действия более 2 тысяч километров", - передает агентство. Как отмечается, проект основан на обязательстве по разработке нового оружия согласно двустороннему оборонному пакту от 2024 года. По данным агентства, британский министр обороны Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о проекте на встрече в Берлине. В заявлении не приводятся детали относительно сроков реализации проекта или его бюджета, добавляет агентство. Также в документе говорится, что министры, как ожидается, обсудят совместные закупки торпед для морской патрульной и разведывательной авиации и объявят о соглашении по закупке Берлином военных мостов британского производства, указывает агентство.

https://ria.ru/20250514/germanija-2016909955.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016323328.html

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в мире, германия, берлин (город), великобритания, джон хили, борис писториус