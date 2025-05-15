https://ria.ru/20250515/oproverzhenie-2017156301.html
МИД Южного Судана опроверг слухи о смерти президента страны
МИД Южного Судана опроверг слухи о смерти президента страны - РИА Новости, 15.05.2025
МИД Южного Судана опроверг слухи о смерти президента страны
Министерство иностранных дел Южного Судана опровергло слухи о кончине президента страны Сальвы Киира, распространив соответствующее заявление. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:49:00+03:00
2025-05-15T16:49:00+03:00
2025-05-15T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Южного Судана опровергло слухи о кончине президента страны Сальвы Киира, распространив соответствующее заявление. В минувшую среду в различными пользователями ряда соцсетей были распространены слухи о предполагаемой смерти президента Южного Судана Сальвы Киира. "Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан категорически опровергает распространяемые в социальных сетях ложные и злонамеренные сообщения о том, что его превосходительство президент Сальва Киир Маярдит скончался", - сообщило внешнеполитическое ведомство Южного Судана на своей страницы в соцсети Facebook*.В МИД Южного Судана также отметили, что президент страны жив, здоров и продолжает "энергично и целеустремленно" исполнять свои президентские обязанности. Ведомство подчеркнуло, что подобные вбросы нацелены на дестабилизацию государства и его суверенитета. "Министерство самым решительным образом осуждает это преднамеренное распространение дезинформации, направленное на создание ненужной паники, неразберихи и нестабильности. Подобные фейковые новости служат интересам тех, кто желает подорвать суверенитет нашей страны, с таким трудом завоеванный мир и прогресс", - добавило ведомство. Ранее в марте силы безопасности, лояльные президенту Южного Судана Сальве Кииру, задержали двух министров и ряд высокопоставленных военных чиновников, связанных с первым вице-президентом Риеком Машаром и возглавляемым им движением, дом самого Машара был окружен силами безопасности. Аресты вызвали обеспокоенность относительно перспектив мирного соглашения 2018 года, положившего конец пятилетнему гражданскому конфликту между силами, лояльными Кииру и Машару, в результате которой погибли около 400 тысяч человек. По информации местной радиостанции Tamazuj, США, в конце минувшего апреля, временно вывели группу своих миротворцев в составе миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) из страны на фоне обострения обстановки. Ранее в марте Британский МИД призвал соотечественников покинуть Южный Судан на фоне эскалации напряженности.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250110/koreya-1993091739.html
https://ria.ru/20250423/mirotvortsy-2013023402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южный судан, россия, сша, риек машар, оон
В мире, Южный Судан, Россия, США, Риек Машар, ООН
МИД Южного Судана опроверг слухи о смерти президента страны
МИД Южного Судана опроверг слухи о смерти президента страны Сальвы Киира
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Южного Судана опровергло слухи о кончине президента страны Сальвы Киира, распространив соответствующее заявление.
В минувшую среду в различными пользователями ряда соцсетей были распространены слухи о предполагаемой смерти президента Южного Судана
Сальвы Киира.
«
"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан категорически опровергает распространяемые в социальных сетях ложные и злонамеренные сообщения о том, что его превосходительство президент Сальва Киир Маярдит скончался", - сообщило внешнеполитическое ведомство Южного Судана на своей страницы в соцсети Facebook*.
В МИД Южного Судана также отметили, что президент страны жив, здоров и продолжает "энергично и целеустремленно" исполнять свои президентские обязанности. Ведомство подчеркнуло, что подобные вбросы нацелены на дестабилизацию государства и его суверенитета.
"Министерство самым решительным образом осуждает это преднамеренное распространение дезинформации, направленное на создание ненужной паники, неразберихи и нестабильности. Подобные фейковые новости служат интересам тех, кто желает подорвать суверенитет нашей страны, с таким трудом завоеванный мир и прогресс", - добавило ведомство.
Ранее в марте силы безопасности, лояльные президенту Южного Судана Сальве Кииру, задержали двух министров и ряд высокопоставленных военных чиновников, связанных с первым вице-президентом Риеком Машаром
и возглавляемым им движением, дом самого Машара был окружен силами безопасности. Аресты вызвали обеспокоенность относительно перспектив мирного соглашения 2018 года, положившего конец пятилетнему гражданскому конфликту между силами, лояльными Кииру и Машару, в результате которой погибли около 400 тысяч человек.
По информации местной радиостанции Tamazuj, США
, в конце минувшего апреля, временно вывели группу своих миротворцев в составе миссии ООН
в Южном Судане (МООНЮС) из страны на фоне обострения обстановки. Ранее в марте Британский МИД призвал соотечественников покинуть Южный Судан на фоне эскалации напряженности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.