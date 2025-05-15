https://ria.ru/20250515/opasnost-2017124692.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 7 часов 41 минуту, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:21:00+03:00
2025-05-15T15:21:00+03:00
2025-05-15T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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КУРСК, 15 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 7 часов 41 минуту, сообщили в региональном оперштабе. Ракетная опасность была объявлена в Курской области в 7.26 мск четверга. Её отменили спустя 7 часов 41 минуту, в 15.07 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — говорится в Telegram-канале оперштаба Курской области.
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность спустя 7 часов 41 минуту