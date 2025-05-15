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В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.05.2025
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T01:52:00+03:00
2025-05-15T01:52:00+03:00
2025-05-15T01:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области", - говорится в сообщении. Опасность была объявлена в 0.29 мск, она продлилась 1 час 14 минут.
https://ria.ru/20250514/opasnost-2017004052.html
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ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА