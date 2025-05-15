Запад и НАТО приватизировали секретариат ООН, заявил Лавров
Лавров: Россия выступает за реформирование в ООН из-за ее приватизации Западом
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Секретариат ООН приватизировали Запад и НАТО, поэтому РФ выступает за его реформирование, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Секретариат ООН, конечно же, можно сказать, приватизирован (Западом - ред.)... поэтому мы выступили пару лет назад за то, чтобы начать процесс пересмотра критериев, на основе которых формируется секретариат", - сказал Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ.
По словам министра, главным критерием формирования секретариата должен быть не экономический потенциал стран, а правило суверенного равенства государств.
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