https://ria.ru/20250515/oon-2017106536.html

Запад и НАТО приватизировали секретариат ООН, заявил Лавров

Запад и НАТО приватизировали секретариат ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025

Запад и НАТО приватизировали секретариат ООН, заявил Лавров

Секретариат ООН приватизировали Запад и НАТО, поэтому РФ выступает за его реформирование, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:29:00+03:00

2025-05-15T14:29:00+03:00

2025-05-15T14:43:00+03:00

в мире

россия

сергей лавров

оон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017106113_213:652:2693:2047_1920x0_80_0_0_84f6337f0a01f9cebebb960925944015.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Секретариат ООН приватизировали Запад и НАТО, поэтому РФ выступает за его реформирование, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Секретариат ООН, конечно же, можно сказать, приватизирован (Западом - ред.)... поэтому мы выступили пару лет назад за то, чтобы начать процесс пересмотра критериев, на основе которых формируется секретариат", - сказал Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ. По словам министра, главным критерием формирования секретариата должен быть не экономический потенциал стран, а правило суверенного равенства государств.

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017105106.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сергей лавров, оон, нато