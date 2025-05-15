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Запад и НАТО приватизировали секретариат ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
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14:29 15.05.2025 (обновлено: 14:43 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/oon-2017106536.html
Запад и НАТО приватизировали секретариат ООН, заявил Лавров
Запад и НАТО приватизировали секретариат ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
Запад и НАТО приватизировали секретариат ООН, заявил Лавров
Секретариат ООН приватизировали Запад и НАТО, поэтому РФ выступает за его реформирование, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Секретариат ООН приватизировали Запад и НАТО, поэтому РФ выступает за его реформирование, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Секретариат ООН, конечно же, можно сказать, приватизирован (Западом - ред.)... поэтому мы выступили пару лет назад за то, чтобы начать процесс пересмотра критериев, на основе которых формируется секретариат", - сказал Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ. По словам министра, главным критерием формирования секретариата должен быть не экономический потенциал стран, а правило суверенного равенства государств.
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в мире, россия, сергей лавров, оон, нато
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, НАТО
Запад и НАТО приватизировали секретариат ООН, заявил Лавров

Лавров: Россия выступает за реформирование в ООН из-за ее приватизации Западом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры в Москве. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба "Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры" в Москве. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Секретариат ООН приватизировали Запад и НАТО, поэтому РФ выступает за его реформирование, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Секретариат ООН, конечно же, можно сказать, приватизирован (Западом - ред.)... поэтому мы выступили пару лет назад за то, чтобы начать процесс пересмотра критериев, на основе которых формируется секретариат", - сказал Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД РФ.
По словам министра, главным критерием формирования секретариата должен быть не экономический потенциал стран, а правило суверенного равенства государств.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании Дипломатического клуба Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры в Москве. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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