https://ria.ru/20250515/ogon--2017061214.html

В Астраханской области потушили открытый огонь на птицефабрике

В Астраханской области потушили открытый огонь на птицефабрике - РИА Новости, 15.05.2025

В Астраханской области потушили открытый огонь на птицефабрике

Открытый огонь на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.05.2025

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происшествия

астраханская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ахтубинский район

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Открытый огонь на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На месте пожара в Астраханской области объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250514/pozhar-2016977471.html

астраханская область

россия

ахтубинский район

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2025

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происшествия, астраханская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ахтубинский район