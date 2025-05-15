https://ria.ru/20250515/obstrel-2017008417.html

Украинские войска 34 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 34 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.05.2025

Украинские войска 34 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 34 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 70 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T00:30:00+03:00

2025-05-15T00:30:00+03:00

2025-05-15T00:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска 34 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 70 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Тридцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Тридцать три вооруженных атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на макеевском направлении. Всего выпущено 70 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По данным управления, поступили сведения о ранении двух мирных жителей, в том числе подростка 2011 года рождения. За предыдущие сутки был зафиксирован 21 обстрел.

https://ria.ru/20250514/opasnost-2017004052.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика