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Белгородские аграрии получили господдержку на 1,3 млрд рублей - РИА Новости, 15.05.2025
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Белгородская область
 
12:58 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/oblast-2017085943.html
Белгородские аграрии получили господдержку на 1,3 млрд рублей
Белгородские аграрии получили господдержку на 1,3 млрд рублей - РИА Новости, 15.05.2025
Белгородские аграрии получили господдержку на 1,3 млрд рублей
Более 100 сельскохозяйственных предприятий Белгородской области, пострадавших от обстрелов украинских войск, получили государственную помощь на 1,3 миллиарда... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:58:00+03:00
2025-05-15T12:58:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
поддержка
фермеры
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БЕЛГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Более 100 сельскохозяйственных предприятий Белгородской области, пострадавших от обстрелов украинских войск, получили государственную помощь на 1,3 миллиарда рублей из выделенных правительством РФ 2 миллиардов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сейчас уже 109 сельскохозяйственных предприятий получили помощь из 2 миллиардов рублей - это 1,3 миллиарда рублей. Оставшиеся 700 миллионов рублей будут перечислены на счета пострадавшим предприятиям до середины июня 2025 года", - сообщил Гладков в своих соцсетях. В феврале правительство РФ выделило Белгородской области 2 миллиарда рублей на возмещение ущерба от обстрелов со стороны ВСУ более чем 100 предприятиям сферы АПК в 14 муниципальных образованиях региона. "Понимаем, что они очень ждут нашей помощи. Конечно, мы не можем нарушить бюджетное законодательство и порядок перечисления средств - мы обязаны соблюдать всю процедуру. Очень хочется, чтобы полностью весь документооборот соответствовал действующему законодательству", - отметил Гладков. По его словам, в противном случае возникают обоснованные претензии со стороны правоохранительных органов. "Этого допускать не хотелось бы, потому что, еще раз повторюсь, наши предприятия уже и так настрадались, им оказывается государственная поддержка. Она очень важна для того, чтобы сохранить экономику нашей Белгородской области", — добавил глава региона. Всего с начала СВО ущерб предприятиям агропромышленного комплекса Белгородской области составил 4,8 миллиарда рублей. Из них 1,8 миллиарда рублей уже компенсировали 116 хозяйствующим субъектам в 2024 году. На текущий момент остаётся потребность для возмещения ущерба 117 предприятиям сферы АПК региона в размере 3 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250301/pomosch-2002417055.html
https://ria.ru/20250515/klass-2017063088.html
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вячеслав гладков, поддержка, фермеры
Белгородская область, Вячеслав Гладков, поддержка, фермеры
Белгородские аграрии получили господдержку на 1,3 млрд рублей

Гладков: Белгородская область получила госпомощь на 1,3 миллиарда рублей

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Более 100 сельскохозяйственных предприятий Белгородской области, пострадавших от обстрелов украинских войск, получили государственную помощь на 1,3 миллиарда рублей из выделенных правительством РФ 2 миллиардов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сейчас уже 109 сельскохозяйственных предприятий получили помощь из 2 миллиардов рублей - это 1,3 миллиарда рублей. Оставшиеся 700 миллионов рублей будут перечислены на счета пострадавшим предприятиям до середины июня 2025 года", - сообщил Гладков в своих соцсетях.
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Белгородским компаниям выделят дополнительную финансовую помощь
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В феврале правительство РФ выделило Белгородской области 2 миллиарда рублей на возмещение ущерба от обстрелов со стороны ВСУ более чем 100 предприятиям сферы АПК в 14 муниципальных образованиях региона.
"Понимаем, что они очень ждут нашей помощи. Конечно, мы не можем нарушить бюджетное законодательство и порядок перечисления средств - мы обязаны соблюдать всю процедуру. Очень хочется, чтобы полностью весь документооборот соответствовал действующему законодательству", - отметил Гладков. По его словам, в противном случае возникают обоснованные претензии со стороны правоохранительных органов.
"Этого допускать не хотелось бы, потому что, еще раз повторюсь, наши предприятия уже и так настрадались, им оказывается государственная поддержка. Она очень важна для того, чтобы сохранить экономику нашей Белгородской области", — добавил глава региона.
Всего с начала СВО ущерб предприятиям агропромышленного комплекса Белгородской области составил 4,8 миллиарда рублей. Из них 1,8 миллиарда рублей уже компенсировали 116 хозяйствующим субъектам в 2024 году. На текущий момент остаётся потребность для возмещения ущерба 117 предприятиям сферы АПК региона в размере 3 миллиардов рублей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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