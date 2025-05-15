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В Ярославской области арестовали женщину, заколовшую мужа ножом

В Ярославской области арестовали женщину, заколовшую мужа ножом - РИА Новости, 15.05.2025

В Ярославской области арестовали женщину, заколовшую мужа ножом

Забившая мужа ножом до смерти жительница Ярославской области по решению суда заключена под стражу, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T22:26:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Забившая мужа ножом до смерти жительница Ярославской области по решению суда заключена под стражу, сообщило СУСК по региону. По данным СУСК, ночью 13 мая в жилом доме в деревне Старово Мышкинского района Ярославской области между супругами произошел конфликт, в ходе которого 36-летняя женщина множество раз ударила супруга ножом. От полученных ран 30-летний мужчина скончался на месте. Ведомство ранее сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве. Информированный источник уточнял РИА Новости, что женщина нанесла мужу порядка 36 ударов. "Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК. Следователи провели допросы обвиняемой и свидетелей, а также проверку показаний на месте, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250515/volgograd-2017141059.html

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происшествия, ярославская область, россия