Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области арестовали женщину, заколовшую мужа ножом - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/nozh-2017229295.html
В Ярославской области арестовали женщину, заколовшую мужа ножом
В Ярославской области арестовали женщину, заколовшую мужа ножом - РИА Новости, 15.05.2025
В Ярославской области арестовали женщину, заколовшую мужа ножом
Забившая мужа ножом до смерти жительница Ярославской области по решению суда заключена под стражу, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T22:26:00+03:00
2025-05-15T22:26:00+03:00
происшествия
ярославская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Забившая мужа ножом до смерти жительница Ярославской области по решению суда заключена под стражу, сообщило СУСК по региону. По данным СУСК, ночью 13 мая в жилом доме в деревне Старово Мышкинского района Ярославской области между супругами произошел конфликт, в ходе которого 36-летняя женщина множество раз ударила супруга ножом. От полученных ран 30-летний мужчина скончался на месте. Ведомство ранее сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве. Информированный источник уточнял РИА Новости, что женщина нанесла мужу порядка 36 ударов. "Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК. Следователи провели допросы обвиняемой и свидетелей, а также проверку показаний на месте, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250515/volgograd-2017141059.html
https://ria.ru/20250515/udmurtija-2017156075.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, россия
Происшествия, Ярославская область, Россия
В Ярославской области арестовали женщину, заколовшую мужа ножом

Суд в Ярославской области арестовал 36-летнюю женщину, заколовшую мужа ножом

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Забившая мужа ножом до смерти жительница Ярославской области по решению суда заключена под стражу, сообщило СУСК по региону.
По данным СУСК, ночью 13 мая в жилом доме в деревне Старово Мышкинского района Ярославской области между супругами произошел конфликт, в ходе которого 36-летняя женщина множество раз ударила супруга ножом. От полученных ран 30-летний мужчина скончался на месте. Ведомство ранее сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве. Информированный источник уточнял РИА Новости, что женщина нанесла мужу порядка 36 ударов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Волгограде задержали женщину, бежавшую за сожителем с ножом
Вчера, 16:01
"Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК.
Следователи провели допросы обвиняемой и свидетелей, а также проверку показаний на месте, добавили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве женщины
Вчера, 16:49
 
ПроисшествияЯрославская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала