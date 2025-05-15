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В Новосибирске арестовали министра промышленности и торговли - РИА Новости, 15.05.2025
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08:20 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/novosibirsk-2017027110.html
В Новосибирске арестовали министра промышленности и торговли
В Новосибирске арестовали министра промышленности и торговли - РИА Новости, 15.05.2025
В Новосибирске арестовали министра промышленности и торговли
Центральный районный суд Новосибирска в четверг заключил под стражу министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:20:00+03:00
2025-05-15T08:20:00+03:00
происшествия
новосибирская область
новосибирск
россия
андрей гончар
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НОВОСИБИРСК, 15 мая - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в четверг заключил под стражу министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении полномочий, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Избрать в отношении Гончарова Андрея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу... до 12 июля 2025 года", - сказала судья Наталья Латыпова. О возбуждённом уголовном деле в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова сообщила прокуратура региона 11 мая. По данным ведомства, с мая 2023 по январь 2024 года Андрей Гончаров уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей. В прокуратуре также сообщили, что уголовное дело также возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении двоих руководителей общества с ограниченной ответственностью. Следователи МВД ходатайствуют об аресте всех фигурантов дела.
https://ria.ru/20250507/udmurtija-2015563388.html
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, андрей гончар
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Андрей Гончар
В Новосибирске арестовали министра промышленности и торговли

В Новосибирске арестовали чиновника, обвиняемого в превышении полномочий

© РИА Новости / Илья Питалев Зал _судебных заседаний
Зал _судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал _судебных заседаний. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 15 мая - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в четверг заключил под стражу министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении полномочий, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать в отношении Гончарова Андрея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу... до 12 июля 2025 года", - сказала судья Наталья Латыпова.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Удмуртии задержали чиновника за превышение полномочий при газификации
7 мая, 15:55
О возбуждённом уголовном деле в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова сообщила прокуратура региона 11 мая.
По данным ведомства, с мая 2023 по январь 2024 года Андрей Гончаров уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей.
В прокуратуре также сообщили, что уголовное дело также возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении двоих руководителей общества с ограниченной ответственностью. Следователи МВД ходатайствуют об аресте всех фигурантов дела.
Задержание - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Махачкале арестовали чиновника по делу о взятке
14 мая, 15:25
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскРоссияАндрей Гончар
 
 
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