https://ria.ru/20250515/novosibirsk-2017027110.html

В Новосибирске арестовали министра промышленности и торговли

В Новосибирске арестовали министра промышленности и торговли - РИА Новости, 15.05.2025

В Новосибирске арестовали министра промышленности и торговли

Центральный районный суд Новосибирска в четверг заключил под стражу министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T08:20:00+03:00

2025-05-15T08:20:00+03:00

2025-05-15T08:20:00+03:00

происшествия

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андрей гончар

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НОВОСИБИРСК, 15 мая - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в четверг заключил под стражу министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении полномочий, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Избрать в отношении Гончарова Андрея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу... до 12 июля 2025 года", - сказала судья Наталья Латыпова. О возбуждённом уголовном деле в отношении министра промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова сообщила прокуратура региона 11 мая. По данным ведомства, с мая 2023 по январь 2024 года Андрей Гончаров уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей. В прокуратуре также сообщили, что уголовное дело также возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении двоих руководителей общества с ограниченной ответственностью. Следователи МВД ходатайствуют об аресте всех фигурантов дела.

https://ria.ru/20250507/udmurtija-2015563388.html

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происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, андрей гончар