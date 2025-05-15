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НОВИКОМ подвел финансовые итоги за первый квартал 2025 года - РИА Новости, 15.05.2025
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13:49 15.05.2025 (обновлено: 15:06 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/novikom-2017096636.html
НОВИКОМ подвел финансовые итоги за первый квартал 2025 года
НОВИКОМ подвел финансовые итоги за первый квартал 2025 года - РИА Новости, 15.05.2025
НОВИКОМ подвел финансовые итоги за первый квартал 2025 года
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:49:00+03:00
2025-05-15T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность по РСБУ за первый квартал 2025 года, сообщает пресс-служба компании. По итогам отчетного периода объем активов банка составил 1030 миллиардов рублей, а прибыль – 5,1 миллиарда рублей. Собственные средства на конец квартала составляют 121 миллиард рублей. Показатели свидетельствуют о стабильных позициях НОВИКОМа в топ-20 крупнейших кредитных организаций России. Они достигнуты благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, надежной ресурсной базе, эффективному управлению ликвидностью, а также высокому уровню достаточности капитала. Системное развитие бизнеса банка Ростеха и его лидирующие позиции на рынке подтверждают и его кредитные рейтинги. Так, в апреле агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг НОВИКОМа до уровня ruAA с прогнозом "стабильный". Агентства НРА, АКРА и "НКР" рейтингуют банк на уровне "АА|ru|", "АА- (RU)", АА-.ru соответственно. "Положительные финансовые результаты деятельности НОВИКОМа, который уже более 30 лет работает с предприятиями реального сектора экономики, обусловлены верно выбранной стратегией, утвержденной акционером. Мы поддерживаем высокотехнологичные отрасли, сохраняя при этом качество активов и соблюдая взвешенную риск-политику. Финансовые итоги подтверждают, что банк уверенно движется к достижению поставленных целей и сохраняет задел для дальнейшего развития", — прокомментировала председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, ее слова приводит пресс-служба.
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Новикомбанк, Россия
НОВИКОМ подвел финансовые итоги за первый квартал 2025 года

НОВИКОМ опубликовал финансовую отчетность по РСБУ за первый квартал 2025 года

© Фото : пресс-служба НОВИКОМаНОВИКОМ подвел финансовые итоги за первый квартал 2025 года
НОВИКОМ подвел финансовые итоги за первый квартал 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : пресс-служба НОВИКОМа
НОВИКОМ подвел финансовые итоги за первый квартал 2025 года
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность по РСБУ за первый квартал 2025 года, сообщает пресс-служба компании.
По итогам отчетного периода объем активов банка составил 1030 миллиардов рублей, а прибыль – 5,1 миллиарда рублей. Собственные средства на конец квартала составляют 121 миллиард рублей.
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Показатели свидетельствуют о стабильных позициях НОВИКОМа в топ-20 крупнейших кредитных организаций России. Они достигнуты благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, надежной ресурсной базе, эффективному управлению ликвидностью, а также высокому уровню достаточности капитала.
Системное развитие бизнеса банка Ростеха и его лидирующие позиции на рынке подтверждают и его кредитные рейтинги. Так, в апреле агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг НОВИКОМа до уровня ruAA с прогнозом "стабильный". Агентства НРА, АКРА и "НКР" рейтингуют банк на уровне "АА|ru|", "АА- (RU)", АА-.ru соответственно.
"Положительные финансовые результаты деятельности НОВИКОМа, который уже более 30 лет работает с предприятиями реального сектора экономики, обусловлены верно выбранной стратегией, утвержденной акционером. Мы поддерживаем высокотехнологичные отрасли, сохраняя при этом качество активов и соблюдая взвешенную риск-политику. Финансовые итоги подтверждают, что банк уверенно движется к достижению поставленных целей и сохраняет задел для дальнейшего развития", — прокомментировала председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, ее слова приводит пресс-служба.
 
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