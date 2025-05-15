https://ria.ru/20250515/novikom-2017096636.html

НОВИКОМ подвел финансовые итоги за первый квартал 2025 года

НОВИКОМ подвел финансовые итоги за первый квартал 2025 года - РИА Новости, 15.05.2025

НОВИКОМ подвел финансовые итоги за первый квартал 2025 года

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:49:00+03:00

2025-05-15T13:49:00+03:00

2025-05-15T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) опубликовал промежуточную бухгалтерскую отчетность по РСБУ за первый квартал 2025 года, сообщает пресс-служба компании. По итогам отчетного периода объем активов банка составил 1030 миллиардов рублей, а прибыль – 5,1 миллиарда рублей. Собственные средства на конец квартала составляют 121 миллиард рублей. Показатели свидетельствуют о стабильных позициях НОВИКОМа в топ-20 крупнейших кредитных организаций России. Они достигнуты благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, надежной ресурсной базе, эффективному управлению ликвидностью, а также высокому уровню достаточности капитала. Системное развитие бизнеса банка Ростеха и его лидирующие позиции на рынке подтверждают и его кредитные рейтинги. Так, в апреле агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг НОВИКОМа до уровня ruAA с прогнозом "стабильный". Агентства НРА, АКРА и "НКР" рейтингуют банк на уровне "АА|ru|", "АА- (RU)", АА-.ru соответственно. "Положительные финансовые результаты деятельности НОВИКОМа, который уже более 30 лет работает с предприятиями реального сектора экономики, обусловлены верно выбранной стратегией, утвержденной акционером. Мы поддерживаем высокотехнологичные отрасли, сохраняя при этом качество активов и соблюдая взвешенную риск-политику. Финансовые итоги подтверждают, что банк уверенно движется к достижению поставленных целей и сохраняет задел для дальнейшего развития", — прокомментировала председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, ее слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20250418/sotrudnichestvo-2012051193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новикомбанк, россия