Рейтинг@Mail.ru
В Великом Новгороде поступили анонимные сообщения о минировании детсадов - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/novgorod-2017037674.html
В Великом Новгороде поступили анонимные сообщения о минировании детсадов
В Великом Новгороде поступили анонимные сообщения о минировании детсадов - РИА Новости, 15.05.2025
В Великом Новгороде поступили анонимные сообщения о минировании детсадов
Анонимные сообщения о "минировании" детских садов и школ поступили в Великом Новгороде, на месте работают правоохранители, информирует администрация города. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:46:00+03:00
2025-05-15T09:46:00+03:00
происшествия
великий новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_8fd859d6bf3326e241cac949561011d9.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" детских садов и школ поступили в Великом Новгороде, на месте работают правоохранители, информирует администрация города. "Сегодня поступили анонимные сообщения о возможном заминировании детских дошкольных учреждений, а также школ Великого Новгорода. Проводятся все предусмотренные мероприятия. Работают правоохранительные органы", - говорится в сообщении. Как отмечают родители в соцсетях, во многих школах города детей утром не пустили на занятия, а в детсадах родителей попросили забрать своих чад домой. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20250514/lipetsk-2016996012.html
https://ria.ru/20250506/lobnja-2015223952.html
великий новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_9a6f306c076121d6e456948bcd94b06e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, великий новгород, россия
Происшествия, Великий Новгород, Россия
В Великом Новгороде поступили анонимные сообщения о минировании детсадов

В Великом Новгороде поступили анонимные сообщения о минировании детсадов и школ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" детских садов и школ поступили в Великом Новгороде, на месте работают правоохранители, информирует администрация города.
"Сегодня поступили анонимные сообщения о возможном заминировании детских дошкольных учреждений, а также школ Великого Новгорода. Проводятся все предусмотренные мероприятия. Работают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
На Соборной площади в Липецке - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Информация о минировании школ и детских садов в Липецке оказалась ложной
14 мая, 22:40
Как отмечают родители в соцсетях, во многих школах города детей утром не пустили на занятия, а в детсадах родителей попросили забрать своих чад домой.
Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В подмосковной Лобне эвакуировали школу из-за угрозы минирования
6 мая, 11:39
 
ПроисшествияВеликий НовгородРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала