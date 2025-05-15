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В Великом Новгороде поступили анонимные сообщения о минировании детсадов
В Великом Новгороде поступили анонимные сообщения о минировании детсадов - РИА Новости, 15.05.2025
В Великом Новгороде поступили анонимные сообщения о минировании детсадов
Анонимные сообщения о "минировании" детских садов и школ поступили в Великом Новгороде, на месте работают правоохранители, информирует администрация города. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:46:00+03:00
2025-05-15T09:46:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" детских садов и школ поступили в Великом Новгороде, на месте работают правоохранители, информирует администрация города. "Сегодня поступили анонимные сообщения о возможном заминировании детских дошкольных учреждений, а также школ Великого Новгорода. Проводятся все предусмотренные мероприятия. Работают правоохранительные органы", - говорится в сообщении. Как отмечают родители в соцсетях, во многих школах города детей утром не пустили на занятия, а в детсадах родителей попросили забрать своих чад домой. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20250514/lipetsk-2016996012.html
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происшествия, великий новгород, россия
Происшествия, Великий Новгород, Россия
В Великом Новгороде поступили анонимные сообщения о минировании детсадов
В Великом Новгороде поступили анонимные сообщения о минировании детсадов и школ