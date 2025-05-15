https://ria.ru/20250515/norvegija-2017153082.html

НАТО разместит центр воздушных операций в Арктике в норвежском Буде

НАТО разместит центр воздушных операций в Арктике в норвежском Буде - РИА Новости, 15.05.2025

НАТО разместит центр воздушных операций в Арктике в норвежском Буде

Новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО в Арктике будет временно размещен на авиабазе ВВС Норвегии в городе Будё, сообщает норвежское... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:39:00+03:00

2025-05-15T16:39:00+03:00

2025-05-15T16:41:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО в Арктике будет временно размещен на авиабазе ВВС Норвегии в городе Будё, сообщает норвежское министерство обороны. В декабре 2024 года телерадиокомпания NRK сообщала, что новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО в Арктике может быть размещен в Норвегии. Отмечалось, что возможными районами размещения центра могут стать Будё, Рюгге и Эрланд. "Правительство начало работу по подготовке базы вооруженных сил в Будё к временному размещению третьего центра управления воздушными операциями НАТО", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение нескольких лет во временном центре будут работать несколько сотен человек, до тех пор, пока не будет готов постоянный центр. Для создания временного центра норвежское правительство дополнительно выделяет 438 миллионов крон (около 42 миллионов долларов). Правительство страны вернется к вопросу постоянного центра позднее, говорится в публикации. По данным телерадиокомпании NRK, выбор стоит между Будё и Рюгге. У НАТО уже есть объединенные центры воздушных операций в Германии и Испании. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября 2024 года заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20241201/desant-1986677843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, арктика, норвегия, николай патрушев, нато