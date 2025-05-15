НАТО разместит центр воздушных операций в Арктике в норвежском Буде
МО Норвегии: новый центр управления воздушными операциями НАТО разместят в Буде
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО в Арктике будет временно размещен на авиабазе ВВС Норвегии в городе Будё, сообщает норвежское министерство обороны.
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"Правительство начало работу по подготовке базы вооруженных сил в Будё к временному размещению третьего центра управления воздушными операциями НАТО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение нескольких лет во временном центре будут работать несколько сотен человек, до тех пор, пока не будет готов постоянный центр. Для создания временного центра норвежское правительство дополнительно выделяет 438 миллионов крон (около 42 миллионов долларов). Правительство страны вернется к вопросу постоянного центра позднее, говорится в публикации. По данным телерадиокомпании NRK, выбор стоит между Будё и Рюгге.
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