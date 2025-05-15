Рейтинг@Mail.ru
НАТО разместит центр воздушных операций в Арктике в норвежском Буде - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 15.05.2025 (обновлено: 16:41 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/norvegija-2017153082.html
НАТО разместит центр воздушных операций в Арктике в норвежском Буде
НАТО разместит центр воздушных операций в Арктике в норвежском Буде - РИА Новости, 15.05.2025
НАТО разместит центр воздушных операций в Арктике в норвежском Буде
Новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО в Арктике будет временно размещен на авиабазе ВВС Норвегии в городе Будё, сообщает норвежское... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:39:00+03:00
2025-05-15T16:41:00+03:00
россия
арктика
норвегия
николай патрушев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО в Арктике будет временно размещен на авиабазе ВВС Норвегии в городе Будё, сообщает норвежское министерство обороны. В декабре 2024 года телерадиокомпания NRK сообщала, что новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО в Арктике может быть размещен в Норвегии. Отмечалось, что возможными районами размещения центра могут стать Будё, Рюгге и Эрланд. "Правительство начало работу по подготовке базы вооруженных сил в Будё к временному размещению третьего центра управления воздушными операциями НАТО", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение нескольких лет во временном центре будут работать несколько сотен человек, до тех пор, пока не будет готов постоянный центр. Для создания временного центра норвежское правительство дополнительно выделяет 438 миллионов крон (около 42 миллионов долларов). Правительство страны вернется к вопросу постоянного центра позднее, говорится в публикации. По данным телерадиокомпании NRK, выбор стоит между Будё и Рюгге. У НАТО уже есть объединенные центры воздушных операций в Германии и Испании. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября 2024 года заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241201/desant-1986677843.html
https://ria.ru/20240925/arktika-1974451998.html
россия
арктика
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, норвегия, николай патрушев, нато
Россия, Арктика, Норвегия, Николай Патрушев, НАТО
НАТО разместит центр воздушных операций в Арктике в норвежском Буде

МО Норвегии: новый центр управления воздушными операциями НАТО разместят в Буде

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО в Арктике будет временно размещен на авиабазе ВВС Норвегии в городе Будё, сообщает норвежское министерство обороны.
В декабре 2024 года телерадиокомпания NRK сообщала, что новый объединенный центр управления воздушными операциями НАТО в Арктике может быть размещен в Норвегии. Отмечалось, что возможными районами размещения центра могут стать Будё, Рюгге и Эрланд.
Военнослужащий войск НАТО во время учений - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
СМИ: на границе с Россией начали готовить десант НАТО
1 декабря 2024, 00:55
«
"Правительство начало работу по подготовке базы вооруженных сил в Будё к временному размещению третьего центра управления воздушными операциями НАТО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение нескольких лет во временном центре будут работать несколько сотен человек, до тех пор, пока не будет готов постоянный центр. Для создания временного центра норвежское правительство дополнительно выделяет 438 миллионов крон (около 42 миллионов долларов). Правительство страны вернется к вопросу постоянного центра позднее, говорится в публикации. По данным телерадиокомпании NRK, выбор стоит между Будё и Рюгге.
У НАТО уже есть объединенные центры воздушных операций в Германии и Испании.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября 2024 года заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Цели определены. Третья мировая начнется не там, где все ждут
25 сентября 2024, 08:00
 
РоссияАрктикаНорвегияНиколай ПатрушевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала