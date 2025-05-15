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Застройщиков в Ростовской области обязали создавать инфраструктуру - РИА Новости, 15.05.2025
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
14:25 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/normy-2017105575.html
Застройщиков в Ростовской области обязали создавать инфраструктуру
Застройщиков в Ростовской области обязали создавать инфраструктуру - РИА Новости, 15.05.2025
Застройщиков в Ростовской области обязали создавать инфраструктуру
Депутаты законодательного собрания Ростовской области утвердили законопроект, который вводит обязательные нормы обеспечения масштабной жилой застройки... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:25:00+03:00
2025-05-15T14:25:00+03:00
ростовская область
александр ищенко
юрий слюсарь
жилье
строительство
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области утвердили законопроект, который вводит обязательные нормы обеспечения масштабной жилой застройки необходимыми объектами социальной инфраструктуры, сообщил журналистам председатель регионального парламента Александр Ищенко. Данный законопроект был внесен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. "Новые правила принципиально меняют подходы к жилищному строительству и позволят микрорайонам развиваться комплексно, а людям жить в них с комфортом с момента ввода в эксплуатацию новых жилых домов", - сказал Ищенко. По его словам, строительство новых жилых домов приведет к дефициту мест в уже существующих детских садах, школах и поликлиниках. Поэтому закон предусматривает обязательство инвестора построить соответствующие объекты, которые обеспечат 100% необходимых мест в детских садах и поликлиниках, не менее 50% мест в школах. При этом инвестор должен передать в муниципальную собственность проектную документацию по строительству оставшихся школ, чтобы закрыть 100% потребности. Также, согласно новому закону, увеличивается минимальная общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых предусматривается масштабным инвестпроектом, со 100 до 300 тысяч квадратных метров. При этом застройщики смогут получать землю в аренду без торгов. Кроме того, новые правила исключают условие о том, что строительство многоквартирных домов должно осуществляться на земельном участке площадью не более 120 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20250425/deputaty-2013505358.html
https://ria.ru/20250512/chachak-2016485610.html
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александр ищенко, юрий слюсарь , жилье, строительство
Ростовская область , Александр Ищенко, Юрий Слюсарь , Жилье, Строительство
Застройщиков в Ростовской области обязали создавать инфраструктуру

В Ростовской области утвердили нормы обеспечения социальной инфраструктуры

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Ростовской областиПредседатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области утвердили законопроект, который вводит обязательные нормы обеспечения масштабной жилой застройки необходимыми объектами социальной инфраструктуры, сообщил журналистам председатель регионального парламента Александр Ищенко.
Данный законопроект был внесен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.
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"Новые правила принципиально меняют подходы к жилищному строительству и позволят микрорайонам развиваться комплексно, а людям жить в них с комфортом с момента ввода в эксплуатацию новых жилых домов", - сказал Ищенко.
По его словам, строительство новых жилых домов приведет к дефициту мест в уже существующих детских садах, школах и поликлиниках. Поэтому закон предусматривает обязательство инвестора построить соответствующие объекты, которые обеспечат 100% необходимых мест в детских садах и поликлиниках, не менее 50% мест в школах. При этом инвестор должен передать в муниципальную собственность проектную документацию по строительству оставшихся школ, чтобы закрыть 100% потребности.
Также, согласно новому закону, увеличивается минимальная общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых предусматривается масштабным инвестпроектом, со 100 до 300 тысяч квадратных метров. При этом застройщики смогут получать землю в аренду без торгов.
Кроме того, новые правила исключают условие о том, что строительство многоквартирных домов должно осуществляться на земельном участке площадью не более 120 тысяч квадратных метров.
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Ростовская областьАлександр ИщенкоЮрий СлюсарьЖильеСтроительство
 
 
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