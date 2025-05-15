https://ria.ru/20250515/nko-2017235694.html

Тицкий рассказал о работе НКО в Запорожской области

Тицкий рассказал о работе НКО в Запорожской области - РИА Новости, 15.05.2025

Тицкий рассказал о работе НКО в Запорожской области

Более 8 тысяч человек трудятся в некоммерческом секторе Запорожской области, в регионе уже более 400 официально зарегистрированных НКО, это на 100 больше, чем в РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T23:14:00+03:00

2025-05-15T23:14:00+03:00

2025-05-15T23:15:00+03:00

запорожская область

россия

евгений балицкий

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Более 8 тысяч человек трудятся в некоммерческом секторе Запорожской области, в регионе уже более 400 официально зарегистрированных НКО, это на 100 больше, чем в начале 2024 года, рассказал РИА Новости бывший вице-губернатор области Антон Тицкий. Ранее в четверг глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Тицкий покидает свой пост в связи с переходом на другое место работы. "Только в некоммерческом секторе Запорожской области заняты более 8 тысяч человек. Сейчас в регионе официально зарегистрированных НКО уже более 400. Это почти на 100 больше, чем было в начале 2024 года", - сказал Тицкий агентству. Он также отметил, что гражданская активность жителей Запорожской области позволила привлечь существенные инвестиции в социальные программы региона. "Благодаря запорожским общественникам в 2024 году в регион были привлечены 36,5 миллиона рублей на реализацию социальных программ и проектов в сфере здравоохранения, оказания бесплатной юридической помощи, обучения тактической медицине, а также в сфере культуры и образования. Помощь получили более 200 тысяч жителей", - отметил бывший вице-губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250514/vsu-2016881878.html

https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016792135.html

запорожская область

россия

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запорожская область, россия, евгений балицкий