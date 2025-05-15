https://ria.ru/20250515/nikolaevka-2017156598.html

Бойцы установили флаг России в Николаевке в Херсонской области

Бойцы установили флаг России в Николаевке в Херсонской области - РИА Новости, 15.05.2025

Бойцы установили флаг России в Николаевке в Херсонской области

Государственный флаг России установлен в населенном пункте Николаевка Бериславского района на правом берегу в Херсонской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:50:00+03:00

2025-05-15T16:50:00+03:00

2025-05-15T17:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Государственный флаг России установлен в населенном пункте Николаевка Бериславского района на правом берегу в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Противник не выдерживает давления: живая сила прячется по подвалам, снабжение срывается. ВСУ уже не контролируют линию — их позиции расползаются. Наши разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют прямо на правом берегу. Дерзкие рейды были проведены в районах Кизомыса, Бургунки и Николаевки. В Николаевке Бериславского МО установлен государственный флаг России", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, подразделения группировки войск "Днепр" продолжают шаг за шагом укрепляться в дельте Днепра.

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россия, владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф