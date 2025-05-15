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Бойцы установили флаг России в Николаевке в Херсонской области
Бойцы установили флаг России в Николаевке в Херсонской области - РИА Новости, 15.05.2025
Бойцы установили флаг России в Николаевке в Херсонской области
Государственный флаг России установлен в населенном пункте Николаевка Бериславского района на правом берегу в Херсонской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:50:00+03:00
2025-05-15T16:50:00+03:00
2025-05-15T17:08:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Государственный флаг России установлен в населенном пункте Николаевка Бериславского района на правом берегу в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Противник не выдерживает давления: живая сила прячется по подвалам, снабжение срывается. ВСУ уже не контролируют линию — их позиции расползаются. Наши разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют прямо на правом берегу. Дерзкие рейды были проведены в районах Кизомыса, Бургунки и Николаевки. В Николаевке Бериславского МО установлен государственный флаг России", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, подразделения группировки войск "Днепр" продолжают шаг за шагом укрепляться в дельте Днепра.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Сальдо, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы установили флаг России в Николаевке в Херсонской области
Бойцы установили флаг России в Николаевке на правом берегу Херсонской области