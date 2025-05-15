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Бойцы установили флаг России в Николаевке в Херсонской области - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 15.05.2025 (обновлено: 17:08 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/nikolaevka-2017156598.html
Бойцы установили флаг России в Николаевке в Херсонской области
Бойцы установили флаг России в Николаевке в Херсонской области - РИА Новости, 15.05.2025
Бойцы установили флаг России в Николаевке в Херсонской области
Государственный флаг России установлен в населенном пункте Николаевка Бериславского района на правом берегу в Херсонской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:50:00+03:00
2025-05-15T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир сальдо
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Государственный флаг России установлен в населенном пункте Николаевка Бериславского района на правом берегу в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Противник не выдерживает давления: живая сила прячется по подвалам, снабжение срывается. ВСУ уже не контролируют линию — их позиции расползаются. Наши разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют прямо на правом берегу. Дерзкие рейды были проведены в районах Кизомыса, Бургунки и Николаевки. В Николаевке Бериславского МО установлен государственный флаг России", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, подразделения группировки войск "Днепр" продолжают шаг за шагом укрепляться в дельте Днепра.
https://ria.ru/20250515/svo-2017089331.html
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россия, владимир сальдо, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Сальдо, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы установили флаг России в Николаевке в Херсонской области

Бойцы установили флаг России в Николаевке на правом берегу Херсонской области

© Mavikov/TelegramВС России установили флаг России в Николаевке в Херсонской области
ВС России установили флаг России в Николаевке в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Mavikov/Telegram
ВС России установили флаг России в Николаевке в Херсонской области
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Государственный флаг России установлен в населенном пункте Николаевка Бериславского района на правом берегу в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Противник не выдерживает давления: живая сила прячется по подвалам, снабжение срывается. ВСУ уже не контролируют линию — их позиции расползаются. Наши разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют прямо на правом берегу. Дерзкие рейды были проведены в районах Кизомыса, Бургунки и Николаевки. В Николаевке Бериславского МО установлен государственный флаг России", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, подразделения группировки войск "Днепр" продолжают шаг за шагом укрепляться в дельте Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир СальдоХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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