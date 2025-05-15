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Нефть подешевела из-за заявления Трампа о сделке с Ираном - РИА Новости, 15.05.2025
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15:00 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/neft-2017117101.html
Нефть подешевела из-за заявления Трампа о сделке с Ираном
Нефть подешевела из-за заявления Трампа о сделке с Ираном - РИА Новости, 15.05.2025
Нефть подешевела из-за заявления Трампа о сделке с Ираном
Мировые цены на нефть в четверг днем падают на 3% после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), а также заявления... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем падают на 3% после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), а также заявления президента США Дональда Трампа о сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,12%, до 64,03 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,33%, до 61,05 доллара. Ранее в четверг в своем ежемесячном докладе по рынку МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 370 тысяч баррелей в сутки - до 1,61 миллиона. Сдерживают котировки и комментарии Трампа о том, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, президент также выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана, сообщило агентство Франс Пресс. Инвесторы также продолжают отыгрывать статистику по запасам. В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 9 мая неожиданно выросли - на 3,5 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 1 миллион.
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цены на нефть, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, международное энергетическое агентство, brent, wti (нефть), в мире
Цены на нефть, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Международное энергетическое агентство, Brent, WTI (нефть), В мире
Нефть подешевела из-за заявления Трампа о сделке с Ираном

Нефть дешевеет после публикации доклада МЭА и заявления Трампа о сделке с Ираном

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем падают на 3% после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), а также заявления президента США Дональда Трампа о сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,12%, до 64,03 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,33%, до 61,05 доллара.
Ранее в четверг в своем ежемесячном докладе по рынку МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 370 тысяч баррелей в сутки - до 1,61 миллиона.
Сдерживают котировки и комментарии Трампа о том, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, президент также выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана, сообщило агентство Франс Пресс.
Инвесторы также продолжают отыгрывать статистику по запасам. В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 9 мая неожиданно выросли - на 3,5 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 1 миллион.
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Цены на нефтьСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампМеждународное энергетическое агентствоBrentWTI (нефть)В мире
 
 
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