https://ria.ru/20250515/neft-2017117101.html

Нефть подешевела из-за заявления Трампа о сделке с Ираном

Нефть подешевела из-за заявления Трампа о сделке с Ираном - РИА Новости, 15.05.2025

Нефть подешевела из-за заявления Трампа о сделке с Ираном

Мировые цены на нефть в четверг днем падают на 3% после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), а также заявления... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:00:00+03:00

2025-05-15T15:00:00+03:00

2025-05-15T15:00:00+03:00

цены на нефть

сша

иран

тегеран (город)

дональд трамп

международное энергетическое агентство

brent

wti (нефть)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102173/67/1021736707_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4dc2e13035540bd80fc4242eac9f40a5.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем падают на 3% после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), а также заявления президента США Дональда Трампа о сделке с Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,12%, до 64,03 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,33%, до 61,05 доллара. Ранее в четверг в своем ежемесячном докладе по рынку МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года на 370 тысяч баррелей в сутки - до 1,61 миллиона. Сдерживают котировки и комментарии Трампа о том, что сделка по ядерной программе Ирана близка к завершению, президент также выразил оптимизм по поводу предотвращения военного удара по объектам Тегерана, сообщило агентство Франс Пресс. Инвесторы также продолжают отыгрывать статистику по запасам. В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 9 мая неожиданно выросли - на 3,5 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 1 миллион.

https://ria.ru/20250429/rubl-2013870462.html

сша

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, международное энергетическое агентство, brent, wti (нефть), в мире