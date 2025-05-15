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Наш ответ Маску. В России создали протез, читающий мысли
Наш ответ Маску. В России создали протез, читающий мысли - РИА Новости, 15.05.2025
Наш ответ Маску. В России создали протез, читающий мысли
Протез руки, управляемый силой мысли, создали специалисты НИУ БелГУ. В отличие от аналогов, разрабатываемых компанией Илона Маска, для соединения протеза руки с РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Протез руки, управляемый силой мысли, создали специалисты НИУ БелГУ. В отличие от аналогов, разрабатываемых компанией Илона Маска, для соединения протеза руки с мозгом человека не требуется опасное хирургическое вмешательство. Протез является полностью отечественной разработкой, подчеркнули в пресс-службе НИУ БелГУ.Головной мозг человека разделен на отделы, каждый из которых отвечает за свои функции тела. Движениями управляет область в лобной доле, называемая моторной корой. Когда человек хочет пошевелить пальцами, сжать кулак или совершить другое действие, в моторной коре возбуждаются отдельные группы специализированных клеток — нейронов. Если считать, какие именно нейроны пришли в активность, то можно передать нужный сигнал протезу, рассказали специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).Для поддержки работы возбужденных нейронов к ним приливает кровь. Содержащийся в крови гемоглобин приносит к клеткам мозга кислород и уносит углекислый газ. Молекула гемоглобина поглощает излучение света в ближнем инфракрасном диапазоне с длиной волны от 780 до 2500 нанометров (наиболее активно 850 нанометров), уточнил профессор кафедры информационных и робототехнических систем НИУ БелГУ Андрей Афонин.На свойстве гемоглобина поглощать свет основана система управления бионическими протезами, создаваемая в БелгУ. Для "чтения мыслей" специалисты предлагают устанавливать внешний источник инфракрасного излучения, "облучающий" моторную кору мозга и внешний датчик для определения количество непоглощенного света. По тому, сколько света осталось непоглощенным, определяется, какие нейроны активны и, соответственно, какое именно действие хочет совершить человек."Подобные системы в мире, например, создаваемые компанией Илона Маска, подразумевают вживление электродов непосредственно в головной мозг, что опасно само по себе. Кроме того, электроды надо менять через короткий срок из-за их выхода из строя. Мы предлагаем более безопасную стратегию управления биоподобными протезами без вживления электродов в мозг. Наши протезы будут управляться человеком с помощью внешнего устройства", — рассказал Афонин.Учеными БелГУ создан рабочий макет отечественного протеза управляемого мыслью через ИК-передатчик. Устройство способно совершать простые движения, например, сжимать и разжимать кисть "по требованию" нейронов мозга.В дальнейшем авторы разработки планируют усовершенствовать систему, добавив возможность двигать пальцами и совершать действия, требующие навыков мелкой моторики с помощью пинцетного захвата большим и указательным пальцами (застегивание пуговиц, письмо, рисование, шитье, игра на музыкальных инструментах и тому подобное). Также ученые НИУ БелГУ планируют в дальнейшем создать бионические протезы ног.
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наука, университетская наука, илон маск, россия, российские инновации, качество жизни, медицина, здоровье, белгород, белгородский государственный университет
Наука, Наука, Университетская наука, Илон Маск, Россия, Российские инновации, Качество жизни, Медицина, Здоровье, Белгород, Белгородский государственный университет
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
Протез руки, управляемый силой мысли, создали специалисты НИУ БелГУ
. В отличие от аналогов, разрабатываемых компанией Илона Маска, для соединения протеза руки с мозгом человека не требуется опасное хирургическое вмешательство. Протез является полностью отечественной разработкой, подчеркнули в пресс-службе НИУ БелГУ.
Головной мозг человека разделен на отделы, каждый из которых отвечает за свои функции тела. Движениями управляет область в лобной доле, называемая моторной корой. Когда человек хочет пошевелить пальцами, сжать кулак или совершить другое действие, в моторной коре возбуждаются отдельные группы специализированных клеток — нейронов. Если считать, какие именно нейроны пришли в активность, то можно передать нужный сигнал протезу, рассказали специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).
Для поддержки работы возбужденных нейронов к ним приливает кровь. Содержащийся в крови гемоглобин приносит к клеткам мозга кислород и уносит углекислый газ. Молекула гемоглобина поглощает излучение света в ближнем инфракрасном диапазоне с длиной волны от 780 до 2500 нанометров (наиболее активно 850 нанометров), уточнил профессор кафедры информационных и робототехнических систем НИУ БелГУ Андрей Афонин.
На свойстве гемоглобина поглощать свет основана система управления бионическими протезами, создаваемая в БелгУ. Для "чтения мыслей" специалисты предлагают устанавливать внешний источник инфракрасного излучения, "облучающий" моторную кору мозга и внешний датчик для определения количество непоглощенного света. По тому, сколько света осталось непоглощенным, определяется, какие нейроны активны и, соответственно, какое именно действие хочет совершить человек.
«
"Подобные системы в мире, например, создаваемые компанией Илона Маска, подразумевают вживление электродов непосредственно в головной мозг, что опасно само по себе. Кроме того, электроды надо менять через короткий срок из-за их выхода из строя. Мы предлагаем более безопасную стратегию управления биоподобными протезами без вживления электродов в мозг. Наши протезы будут управляться человеком с помощью внешнего устройства", — рассказал Афонин.
Учеными БелГУ создан рабочий макет отечественного протеза управляемого мыслью через ИК-передатчик. Устройство способно совершать простые движения, например, сжимать и разжимать кисть "по требованию" нейронов мозга.
В дальнейшем авторы разработки планируют усовершенствовать систему, добавив возможность двигать пальцами и совершать действия, требующие навыков мелкой моторики с помощью пинцетного захвата большим и указательным пальцами (застегивание пуговиц, письмо, рисование, шитье, игра на музыкальных инструментах и тому подобное). Также ученые НИУ БелГУ планируют в дальнейшем создать бионические протезы ног.