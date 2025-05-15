https://ria.ru/20250515/nauka-2016870179.html

Наш ответ Маску. В России создали протез, читающий мысли

Наш ответ Маску. В России создали протез, читающий мысли - РИА Новости, 15.05.2025

Наш ответ Маску. В России создали протез, читающий мысли

Протез руки, управляемый силой мысли, создали специалисты НИУ БелГУ. В отличие от аналогов, разрабатываемых компанией Илона Маска, для соединения протеза руки с РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:00:00+03:00

2025-05-15T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Протез руки, управляемый силой мысли, создали специалисты НИУ БелГУ. В отличие от аналогов, разрабатываемых компанией Илона Маска, для соединения протеза руки с мозгом человека не требуется опасное хирургическое вмешательство. Протез является полностью отечественной разработкой, подчеркнули в пресс-службе НИУ БелГУ.Головной мозг человека разделен на отделы, каждый из которых отвечает за свои функции тела. Движениями управляет область в лобной доле, называемая моторной корой. Когда человек хочет пошевелить пальцами, сжать кулак или совершить другое действие, в моторной коре возбуждаются отдельные группы специализированных клеток — нейронов. Если считать, какие именно нейроны пришли в активность, то можно передать нужный сигнал протезу, рассказали специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).Для поддержки работы возбужденных нейронов к ним приливает кровь. Содержащийся в крови гемоглобин приносит к клеткам мозга кислород и уносит углекислый газ. Молекула гемоглобина поглощает излучение света в ближнем инфракрасном диапазоне с длиной волны от 780 до 2500 нанометров (наиболее активно 850 нанометров), уточнил профессор кафедры информационных и робототехнических систем НИУ БелГУ Андрей Афонин.На свойстве гемоглобина поглощать свет основана система управления бионическими протезами, создаваемая в БелгУ. Для "чтения мыслей" специалисты предлагают устанавливать внешний источник инфракрасного излучения, "облучающий" моторную кору мозга и внешний датчик для определения количество непоглощенного света. По тому, сколько света осталось непоглощенным, определяется, какие нейроны активны и, соответственно, какое именно действие хочет совершить человек."Подобные системы в мире, например, создаваемые компанией Илона Маска, подразумевают вживление электродов непосредственно в головной мозг, что опасно само по себе. Кроме того, электроды надо менять через короткий срок из-за их выхода из строя. Мы предлагаем более безопасную стратегию управления биоподобными протезами без вживления электродов в мозг. Наши протезы будут управляться человеком с помощью внешнего устройства", — рассказал Афонин.Учеными БелГУ создан рабочий макет отечественного протеза управляемого мыслью через ИК-передатчик. Устройство способно совершать простые движения, например, сжимать и разжимать кисть "по требованию" нейронов мозга.В дальнейшем авторы разработки планируют усовершенствовать систему, добавив возможность двигать пальцами и совершать действия, требующие навыков мелкой моторики с помощью пинцетного захвата большим и указательным пальцами (застегивание пуговиц, письмо, рисование, шитье, игра на музыкальных инструментах и тому подобное). Также ученые НИУ БелГУ планируют в дальнейшем создать бионические протезы ног.

https://ria.ru/20250514/nauka-2016669878.html

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наука, университетская наука, илон маск, россия, российские инновации, качество жизни, медицина, здоровье, белгород, белгородский государственный университет