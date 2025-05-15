Рейтинг@Mail.ru
НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 15.05.2025 (обновлено: 20:16 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/nato-2017163528.html
НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море
НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море - РИА Новости, 15.05.2025
НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс находится в контакте с эстонскими властями для выяснения обстоятельств инцидента в Балтийском море. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:08:00+03:00
2025-05-15T20:16:00+03:00
в мире
эстония
россия
балтийское море
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс находится в контакте с эстонскими властями для выяснения обстоятельств инцидента в Балтийском море. В четверг глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что НАТО поднимала самолеты из-за российского истребителя. "НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит", — сказал он по итогам неформальной встречи в Турции глав МИД стран Североатлантического блока. По его словам, страны НАТО активно действуют для обеспечения безопасности в этом регионе. В среду глава эстонского МИД Эстонии сообщал, что ведомство вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства Эстонии. По утверждениям министра, судно, которое якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов, вошло в исключительную экономическую зону Эстонии, военно-морские силы страны были отправлены на его сопровождение до своих территориальных вод для проверки. По его словам, РФ якобы направила истребитель для оценки ситуации, а НАТО поднимала самолеты.В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250408/estoniya-2009930892.html
https://ria.ru/20250423/estonija-2012943117.html
эстония
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, балтийское море, марк рютте, нато
В мире, Эстония, Россия, Балтийское море, Марк Рютте, НАТО
НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море

Рютте: НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс находится в контакте с эстонскими властями для выяснения обстоятельств инцидента в Балтийском море.
В четверг глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что НАТО поднимала самолеты из-за российского истребителя.
Эстонский военный корабль в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Эстонии хотят топить "опасные" торговые суда
8 апреля, 04:16
"НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит", — сказал он по итогам неформальной встречи в Турции глав МИД стран Североатлантического блока.
По его словам, страны НАТО активно действуют для обеспечения безопасности в этом регионе.
В среду глава эстонского МИД Эстонии сообщал, что ведомство вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства Эстонии. По утверждениям министра, судно, которое якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов, вошло в исключительную экономическую зону Эстонии, военно-морские силы страны были отправлены на его сопровождение до своих территориальных вод для проверки. По его словам, РФ якобы направила истребитель для оценки ситуации, а НАТО поднимала самолеты.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Эстонские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Эстония планирует создать военную базу около границы с Россией
23 апреля, 13:29
 
В миреЭстонияРоссияБалтийское мореМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала