https://ria.ru/20250515/nato-2017163528.html

НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море

НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море - РИА Новости, 15.05.2025

НАТО и Эстония выясняют обстоятельства инцидента в Балтийском море

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс находится в контакте с эстонскими властями для выяснения обстоятельств инцидента в Балтийском море. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:08:00+03:00

2025-05-15T17:08:00+03:00

2025-05-15T20:16:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс находится в контакте с эстонскими властями для выяснения обстоятельств инцидента в Балтийском море. В четверг глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что НАТО поднимала самолеты из-за российского истребителя. "НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит", — сказал он по итогам неформальной встречи в Турции глав МИД стран Североатлантического блока. По его словам, страны НАТО активно действуют для обеспечения безопасности в этом регионе. В среду глава эстонского МИД Эстонии сообщал, что ведомство вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушения РФ воздушного пространства Эстонии. По утверждениям министра, судно, которое якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов, вошло в исключительную экономическую зону Эстонии, военно-морские силы страны были отправлены на его сопровождение до своих территориальных вод для проверки. По его словам, РФ якобы направила истребитель для оценки ситуации, а НАТО поднимала самолеты.В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20250408/estoniya-2009930892.html

https://ria.ru/20250423/estonija-2012943117.html

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