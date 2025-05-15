"Нужно сделать больше": генсек НАТО сделал дерзкое заявление о России
НАТО планирует значительно увеличить инвестиции в оборону
© AP Photo / Khalil HamraГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед встречей министров иностранных дел НАТО в Анталье. 15 мая 2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед встречей министров иностранных дел НАТО в Анталье. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. НАТО нужно увеличить расходы на оборону из-за военного потенциала России, сообщает Assosiated Press со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
"Когда дело доходит до основных расходов на оборону, нам нужно сделать гораздо, гораздо больше", — заявил на переговорах в Анталье генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Рассматриваемый новый план расходов предусматривает, что к 2032 году оборонные бюджеты всех стран НАТО должны составлять 3,5% от ВВП, плюс дополнительные 1,5% на потенциально связанные с обороной объекты, например, инфраструктурные - дороги, мосты, аэропорты и морские порты.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".