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СМИ: прогресс в присоединении Киева к НАТО к саммиту в июне маловероятен - РИА Новости, 15.05.2025
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10:31 15.05.2025 (обновлено: 10:42 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/nato-2017048833.html
СМИ: прогресс в присоединении Киева к НАТО к саммиту в июне маловероятен
СМИ: прогресс в присоединении Киева к НАТО к саммиту в июне маловероятен - РИА Новости, 15.05.2025
СМИ: прогресс в присоединении Киева к НАТО к саммиту в июне маловероятен
Какой-либо прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО в преддверии саммита альянса в июне "крайне маловероятен", сообщает издание Euractiv со ссылкой на... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:31:00+03:00
2025-05-15T10:42:00+03:00
в мире
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гаага
пит хегсет
дональд трамп
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Какой-либо прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО в преддверии саммита альянса в июне "крайне маловероятен", сообщает издание Euractiv со ссылкой на источник."Крайне маловероятно, что будет какой-либо прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО перед саммитом альянса в июне", - приводит издание слова источника.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений в связи с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Как сообщал МИД Нидерландов, на саммите альянса ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тысяч членов делегаций.
https://ria.ru/20250513/erdogan-2016700018.html
https://ria.ru/20250512/menttsen-2016587236.html
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в мире, украина, сша, гаага, пит хегсет, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, джо байден
В мире, Украина, США, Гаага, Пит Хегсет, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США, Джо Байден
СМИ: прогресс в присоединении Киева к НАТО к саммиту в июне маловероятен

Euractiv: прогресс в присоединении Украины к НАТО к саммиту в июне маловероятен

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Какой-либо прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО в преддверии саммита альянса в июне "крайне маловероятен", сообщает издание Euractiv со ссылкой на источник.
"Крайне маловероятно, что будет какой-либо прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО перед саммитом альянса в июне", - приводит издание слова источника.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
НАТО не должна быть частью конфликта на Украине, заявил Эрдоган
13 мая, 15:46
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений в связи с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Как сообщал МИД Нидерландов, на саммите альянса ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тысяч членов делегаций.
Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Кандидат в президенты Польши обещает не допустить вступления Украины в НАТО
12 мая, 23:55
 
В миреУкраинаСШАГаагаПит ХегсетДональд ТрампНАТОМинистерство обороны СШАДжо Байден
 
 
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