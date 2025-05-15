https://ria.ru/20250515/nato-2017048833.html

СМИ: прогресс в присоединении Киева к НАТО к саммиту в июне маловероятен

СМИ: прогресс в присоединении Киева к НАТО к саммиту в июне маловероятен - РИА Новости, 15.05.2025

СМИ: прогресс в присоединении Киева к НАТО к саммиту в июне маловероятен

Какой-либо прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО в преддверии саммита альянса в июне "крайне маловероятен", сообщает издание Euractiv со ссылкой на... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:31:00+03:00

2025-05-15T10:31:00+03:00

2025-05-15T10:42:00+03:00

в мире

украина

сша

гаага

пит хегсет

дональд трамп

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Какой-либо прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО в преддверии саммита альянса в июне "крайне маловероятен", сообщает издание Euractiv со ссылкой на источник."Крайне маловероятно, что будет какой-либо прогресс в вопросе присоединения Украины к НАТО перед саммитом альянса в июне", - приводит издание слова источника.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений в связи с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Как сообщал МИД Нидерландов, на саммите альянса ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тысяч членов делегаций.

https://ria.ru/20250513/erdogan-2016700018.html

https://ria.ru/20250512/menttsen-2016587236.html

украина

сша

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, гаага, пит хегсет, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, джо байден