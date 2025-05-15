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Генсек НАТО призвал развивать оборонную промышленность - РИА Новости, 15.05.2025
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08:29 15.05.2025 (обновлено: 08:58 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/nato-2017028022.html
Генсек НАТО призвал развивать оборонную промышленность
Генсек НАТО призвал развивать оборонную промышленность - РИА Новости, 15.05.2025
Генсек НАТО призвал развивать оборонную промышленность
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны развивать оборонную промышленность на фоне "больших успехов" России в этой области. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:29:00+03:00
2025-05-15T08:58:00+03:00
в мире
россия
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марк рютте
москва
турция
владимир путин
такер карлсон
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны развивать оборонную промышленность на фоне "больших успехов" России в этой области."Мы обсудим вопросы оборонно-промышленного производства. Нам нужно производить больше на всей территории НАТО, особенно когда мы смотрим на Россию: они так преуспели в этом, и мы должны победить их в этом вопросе", - сказал Рютте перед неформальным заседанием в Турции глав МИД государств-членов блока, трансляция выступления которого велась на сайте НАТО.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250515/ryutte-2017028324.html
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в мире, россия, нато, марк рютте, москва, турция, владимир путин, такер карлсон
В мире, Россия, НАТО, Марк Рютте, Москва, Турция, Владимир Путин, Такер Карлсон
Генсек НАТО призвал развивать оборонную промышленность

Рютте призвал НАТО укреплять оборону в виду "российской угрозы"

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны развивать оборонную промышленность на фоне "больших успехов" России в этой области.
"Мы обсудим вопросы оборонно-промышленного производства. Нам нужно производить больше на всей территории НАТО, особенно когда мы смотрим на Россию: они так преуспели в этом, и мы должны победить их в этом вопросе", - сказал Рютте перед неформальным заседанием в Турции глав МИД государств-членов блока, трансляция выступления которого велась на сайте НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед неформальной встречей в Турции глав МИД стран Североатлантического блока. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Генсек НАТО высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле
Вчера, 08:36
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Польше рассказали о планах НАТО ввести войска на Украину в начале СВО
14 мая, 16:12
 
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