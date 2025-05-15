https://ria.ru/20250515/nastavnichestvo-2017109215.html

В России подготовили Концепцию развития наставничества

В России подготовили Концепцию развития наставничества - РИА Новости, 15.05.2025

В России подготовили Концепцию развития наставничества

Правительство России подготовило Концепцию развития наставничества в стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:37:00+03:00

2025-05-15T14:37:00+03:00

2025-05-15T14:37:00+03:00

россия

михаил мишустин

правительство рф

наставничество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство России подготовило Концепцию развития наставничества в стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента подготовлена Концепция развития наставничества и план мероприятий по ее реализации", - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг. Он уточнил, что документы "направлены на формирование единых подходов в этой сфере на основе уже наработанных практик для экономического и социального развития всей страны и каждого региона".

https://ria.ru/20250428/rosmolodezh-2013941241.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, правительство рф, наставничество