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В России подготовили Концепцию развития наставничества - РИА Новости, 15.05.2025
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14:37 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/nastavnichestvo-2017109215.html
В России подготовили Концепцию развития наставничества
В России подготовили Концепцию развития наставничества - РИА Новости, 15.05.2025
В России подготовили Концепцию развития наставничества
Правительство России подготовило Концепцию развития наставничества в стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:37:00+03:00
2025-05-15T14:37:00+03:00
россия
михаил мишустин
правительство рф
наставничество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство России подготовило Концепцию развития наставничества в стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента подготовлена Концепция развития наставничества и план мероприятий по ее реализации", - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг. Он уточнил, что документы "направлены на формирование единых подходов в этой сфере на основе уже наработанных практик для экономического и социального развития всей страны и каждого региона".
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россия, михаил мишустин, правительство рф, наставничество
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Наставничество
В России подготовили Концепцию развития наставничества

Мишустин: правительство подготовило Концепцию развития наставничества в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство России подготовило Концепцию развития наставничества в стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"По поручению президента подготовлена Концепция развития наставничества и план мероприятий по ее реализации", - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он уточнил, что документы "направлены на формирование единых подходов в этой сфере на основе уже наработанных практик для экономического и социального развития всей страны и каждого региона".
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