https://ria.ru/20250515/nastavnichestvo-2017109215.html
В России подготовили Концепцию развития наставничества
В России подготовили Концепцию развития наставничества - РИА Новости, 15.05.2025
В России подготовили Концепцию развития наставничества
Правительство России подготовило Концепцию развития наставничества в стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:37:00+03:00
2025-05-15T14:37:00+03:00
2025-05-15T14:37:00+03:00
россия
михаил мишустин
правительство рф
наставничество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Правительство России подготовило Концепцию развития наставничества в стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента подготовлена Концепция развития наставничества и план мероприятий по ее реализации", - сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг. Он уточнил, что документы "направлены на формирование единых подходов в этой сфере на основе уже наработанных практик для экономического и социального развития всей страны и каждого региона".
https://ria.ru/20250428/rosmolodezh-2013941241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство рф, наставничество
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Наставничество
В России подготовили Концепцию развития наставничества
Мишустин: правительство подготовило Концепцию развития наставничества в России