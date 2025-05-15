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Британский наемник на Украине признал мастерство российских войск - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:14 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/naemnik-2017198251.html
Британский наемник на Украине признал мастерство российских войск
Британский наемник на Украине признал мастерство российских войск - РИА Новости, 15.05.2025
Британский наемник на Украине признал мастерство российских войск
Британский наемник с позывным "Сноу", участвующий в украинском конфликте на стороне ВСУ, признал мастерство российских войск, заявив, что они одни из лучших в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:14:00+03:00
2025-05-15T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
афганистан
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Британский наемник с позывным "Сноу", участвующий в украинском конфликте на стороне ВСУ, признал мастерство российских войск, заявив, что они одни из лучших в плане создания и укрепления позиций. "Судя по тому, как сражаются россияне они, вероятно, одни из лучших в плане укрепления и создания своих позиций. Они очень хорошо обороняются... С ними трудно сражаться", - заявил наемник в интервью изданию Daily Mail. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250514/naemnik-2016793856.html
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россия, украина, афганистан, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Афганистан, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Британский наемник на Украине признал мастерство российских войск

Британский наемник ВСУ признал мастерство российских войск в укреплении позиций

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Британский наемник с позывным "Сноу", участвующий в украинском конфликте на стороне ВСУ, признал мастерство российских войск, заявив, что они одни из лучших в плане создания и укрепления позиций.
"Судя по тому, как сражаются россияне они, вероятно, одни из лучших в плане укрепления и создания своих позиций. Они очень хорошо обороняются... С ними трудно сражаться", - заявил наемник в интервью изданию Daily Mail.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Британский наемник признался в любви к убийствам
14 мая, 05:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАфганистанМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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