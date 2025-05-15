https://ria.ru/20250515/naemnik-2017198251.html

Британский наемник на Украине признал мастерство российских войск

Британский наемник на Украине признал мастерство российских войск - РИА Новости, 15.05.2025

Британский наемник на Украине признал мастерство российских войск

Британский наемник с позывным "Сноу", участвующий в украинском конфликте на стороне ВСУ, признал мастерство российских войск, заявив, что они одни из лучших в... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:14:00+03:00

2025-05-15T19:14:00+03:00

2025-05-15T19:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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афганистан

мария захарова

сергей лавров

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Британский наемник с позывным "Сноу", участвующий в украинском конфликте на стороне ВСУ, признал мастерство российских войск, заявив, что они одни из лучших в плане создания и укрепления позиций. "Судя по тому, как сражаются россияне они, вероятно, одни из лучших в плане укрепления и создания своих позиций. Они очень хорошо обороняются... С ними трудно сражаться", - заявил наемник в интервью изданию Daily Mail. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250514/naemnik-2016793856.html

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украина

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россия, украина, афганистан, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф