https://ria.ru/20250515/mvd-2017151604.html

В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов Банка России

В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов Банка России - РИА Новости, 15.05.2025

В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов Банка России

Чтобы избежать попадания в базу дропперов Центробанка, следует избегать переводов по просьбе незнакомцев и никому не передавать свою карту, рекомендует... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:36:00+03:00

2025-05-15T16:36:00+03:00

2025-05-15T17:48:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Чтобы избежать попадания в базу дропперов Центробанка, следует избегать переводов по просьбе незнакомцев и никому не передавать свою карту, рекомендует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Как не попасть в базу дропперов? Не передавайте свою карту третьим лицам. Не совершайте переводы по просьбе незнакомцев. Не делитесь доступом к онлайн-банку. При ошибочном переводе сразу обратитесь в банк", — посоветовали в ведомстве.Там отметили, что человек, попавший в базу, может обжаловать это двумя способами. Либо через банк, клиентом которого он является, и тот перенаправит заявление в ЦБ в течение суток. Либо через интернет-приемную Центробанка, выбрав тему "Информационная безопасность". "В любом случае гражданин будет обязан подтвердить законность получения средств", — заключили в МВД.Сейчас Центробанк собирает базу дропперов — лиц, причастных к мошенническим операциям. В нее попадает информация от банков и правоохранительных органов, она доступна всем финансовым учреждениям и органам власти. С сегодняшнего дня для включенных в базу вводится ежемесячный лимит на переводы — не более 100 тысяч рублей. Это не распространяется на покупки в магазинах, оплату ЖКХ или услуг маркетплейсов.

https://ria.ru/20250512/prigovor-2016459257.html

https://ria.ru/20250510/instrument-2016177043.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), центральный банк рф (цб рф), общество