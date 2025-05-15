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В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов Банка России - РИА Новости, 15.05.2025
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16:36 15.05.2025 (обновлено: 17:48 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/mvd-2017151604.html
В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов Банка России
В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов Банка России - РИА Новости, 15.05.2025
В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов Банка России
Чтобы избежать попадания в базу дропперов Центробанка, следует избегать переводов по просьбе незнакомцев и никому не передавать свою карту, рекомендует... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:36:00+03:00
2025-05-15T17:48:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Чтобы избежать попадания в базу дропперов Центробанка, следует избегать переводов по просьбе незнакомцев и никому не передавать свою карту, рекомендует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Как не попасть в базу дропперов? Не передавайте свою карту третьим лицам. Не совершайте переводы по просьбе незнакомцев. Не делитесь доступом к онлайн-банку. При ошибочном переводе сразу обратитесь в банк", — посоветовали в ведомстве.Там отметили, что человек, попавший в базу, может обжаловать это двумя способами. Либо через банк, клиентом которого он является, и тот перенаправит заявление в ЦБ в течение суток. Либо через интернет-приемную Центробанка, выбрав тему "Информационная безопасность". "В любом случае гражданин будет обязан подтвердить законность получения средств", — заключили в МВД.Сейчас Центробанк собирает базу дропперов — лиц, причастных к мошенническим операциям. В нее попадает информация от банков и правоохранительных органов, она доступна всем финансовым учреждениям и органам власти. С сегодняшнего дня для включенных в базу вводится ежемесячный лимит на переводы — не более 100 тысяч рублей. Это не распространяется на покупки в магазинах, оплату ЖКХ или услуг маркетплейсов.
https://ria.ru/20250512/prigovor-2016459257.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), центральный банк рф (цб рф), общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов Банка России

МВД призвало не передавать свою карту, чтобы не попасть в базу дропперов ЦБ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Чтобы избежать попадания в базу дропперов Центробанка, следует избегать переводов по просьбе незнакомцев и никому не передавать свою карту, рекомендует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Как не попасть в базу дропперов? Не передавайте свою карту третьим лицам. Не совершайте переводы по просьбе незнакомцев. Не делитесь доступом к онлайн-банку. При ошибочном переводе сразу обратитесь в банк", — посоветовали в ведомстве.
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Дропперы — подставные лица, через которых обналичивают украденные деньги.

Там отметили, что человек, попавший в базу, может обжаловать это двумя способами. Либо через банк, клиентом которого он является, и тот перенаправит заявление в ЦБ в течение суток. Либо через интернет-приемную Центробанка, выбрав тему "Информационная безопасность".
"В любом случае гражданин будет обязан подтвердить законность получения средств", — заключили в МВД.
Сейчас Центробанк собирает базу дропперов — лиц, причастных к мошенническим операциям. В нее попадает информация от банков и правоохранительных органов, она доступна всем финансовым учреждениям и органам власти. С сегодняшнего дня для включенных в базу вводится ежемесячный лимит на переводы — не более 100 тысяч рублей. Это не распространяется на покупки в магазинах, оплату ЖКХ или услуг маркетплейсов.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
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