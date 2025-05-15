https://ria.ru/20250515/murashko-2017032783.html

Мурашко рассказал о снижении уровня смертности от инфаркта и инсульта

Мурашко рассказал о снижении уровня смертности от инфаркта и инсульта - РИА Новости, 15.05.2025

Мурашко рассказал о снижении уровня смертности от инфаркта и инсульта

Смертность взрослого населения России от инфаркта миокарда снизилась более чем на 21%, а от инсульта - более чем на 15%, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T09:10:00+03:00

2025-05-15T09:10:00+03:00

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общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Смертность взрослого населения России от инфаркта миокарда снизилась более чем на 21%, а от инсульта - более чем на 15%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". "Нацпроект дал реальные результаты на показатели здоровья населения… В структуре смертности взрослого населения удалось снизить более чем на 21% летальность от инфаркта миокарда - это одна из основных причин смертности, и более чем на 15% снизить показатели смертности от инсульта", - рассказал он.

https://ria.ru/20241023/nauka-1979304389.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко