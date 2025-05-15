Усадьбу в центре Москвы признали памятником архитектуры
Усадьбу в районе Якиманка в Москве признали памятником архитектуры
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города МосквыОбъекты старинной усадьбы в районе Якиманка признаны памятниками архитектуры
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Объекты старинной усадьбы в районе Якиманка признаны памятниками архитектуры
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Объекты старинной усадьбы в районе Якиманка в Мосвке признаны памятниками архитектуры, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что ансамбль построек городской усадьбы находится на Болотной площади. Он является одним из старейших на территории района - его история началась в XVII веке.
"В центре Москвы стало больше памятников архитектуры. Новый охранный статус объектов культурного наследия регионального значения получили главный дом городской усадьбы И.Т. Рахманова, Н.Л. Бухвостова, С.С. Сулимы, купцов Котовых первой половины XVIII — середины XIX века, здание конторы Софийского механического завода Г.И. Листа и фрагмент ограды со скульптурой "Кузнец и литейщик" конца XIX столетия", - говорится в сообщении.
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