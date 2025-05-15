https://ria.ru/20250515/moskva-2017234546.html

В Москве женщина ворвалась в финансовую организацию и потребовала деньги

В Москве женщина ворвалась в финансовую организацию и потребовала деньги - РИА Новости, 15.05.2025

В Москве женщина ворвалась в финансовую организацию и потребовала деньги

Женщина по указанию неизвестных ворвалась в финансовую организацию на юге Москвы и требовала отдать ей деньги, полиция задержала нарушительницу, сообщили РИА... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T23:02:00+03:00

2025-05-15T23:02:00+03:00

2025-05-15T23:02:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Женщина по указанию неизвестных ворвалась в финансовую организацию на юге Москвы и требовала отдать ей деньги, полиция задержала нарушительницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Как уточняет ведомство, около 19.00 в помещение финансовой организации, расположенной на Пролетарском проспекте, зашла женщина и, угрожая неустановленным предметом, потребовала передать ей деньги, в ответ на это сотрудники вызвали полицию. "Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции была задержана гражданка 1989 года рождения, предположительно, действовавшая по указанию третьих лиц посредством телефонной связи, которая была доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении. В результате инцидента никто не пострадал, предварительно, опасных предметов при женщине обнаружено не было, отметили в ведомстве. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250506/peterburg-2015230384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия