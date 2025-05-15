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В Москве женщина ворвалась в финансовую организацию и потребовала деньги
В Москве женщина ворвалась в финансовую организацию и потребовала деньги - РИА Новости, 15.05.2025
В Москве женщина ворвалась в финансовую организацию и потребовала деньги
Женщина по указанию неизвестных ворвалась в финансовую организацию на юге Москвы и требовала отдать ей деньги, полиция задержала нарушительницу, сообщили РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T23:02:00+03:00
2025-05-15T23:02:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Женщина по указанию неизвестных ворвалась в финансовую организацию на юге Москвы и требовала отдать ей деньги, полиция задержала нарушительницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Как уточняет ведомство, около 19.00 в помещение финансовой организации, расположенной на Пролетарском проспекте, зашла женщина и, угрожая неустановленным предметом, потребовала передать ей деньги, в ответ на это сотрудники вызвали полицию. "Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции была задержана гражданка 1989 года рождения, предположительно, действовавшая по указанию третьих лиц посредством телефонной связи, которая была доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении. В результате инцидента никто не пострадал, предварительно, опасных предметов при женщине обнаружено не было, отметили в ведомстве. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250506/peterburg-2015230384.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Москве женщина ворвалась в финансовую организацию и потребовала деньги
На юге Москвы женщина ворвалась в финансовую организацию и потребовала деньги
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Женщина по указанию неизвестных ворвалась в финансовую организацию на юге Москвы и требовала отдать ей деньги, полиция задержала нарушительницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Как уточняет ведомство, около 19.00 в помещение финансовой организации, расположенной на Пролетарском проспекте, зашла женщина и, угрожая неустановленным предметом, потребовала передать ей деньги, в ответ на это сотрудники вызвали полицию.
"Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции была задержана гражданка 1989 года рождения, предположительно, действовавшая по указанию третьих лиц посредством телефонной связи, которая была доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал, предварительно, опасных предметов при женщине обнаружено не было, отметили в ведомстве.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.