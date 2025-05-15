Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: новый газорегуляторный пункт строят на севере Москвы - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/moskva-2017204438.html
Бирюков: новый газорегуляторный пункт строят на севере Москвы
Бирюков: новый газорегуляторный пункт строят на севере Москвы - РИА Новости, 15.05.2025
Бирюков: новый газорегуляторный пункт строят на севере Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по возведению нового газорегуляторного пункта (ГРП) "Лазаревский", сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:51:00+03:00
2025-05-15T19:51:00+03:00
москва
петр бирюков
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017203672_114:0:1536:800_1920x0_80_0_0_4d56b187a113ac86a75391ce220c074e.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по возведению нового газорегуляторного пункта (ГРП) "Лазаревский", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект скоро появится в Северном административном округе", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что ГРП "Лазаревский" станет ключевым звеном для обеспечения газоснабжения жилых домов, промышленных и коммунальных предприятий районов Куркино (СЗАО) и Молжаниновский (САО), потребителей городского округа Химки. "Пропускная способность нового пункта составит 45 тысяч кубометров в час, что даст возможность увеличить число подключений. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - рассказал заммэра. Он добавил, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация и строительство новых ГРП позволит обеспечить качественное газоснабжение и повысить уровень цифровизации газораспределительной системы.
https://realty.ria.ru/20250515/moek-2017069064.html
https://ria.ru/20250514/moskva-2016910308.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017203672_292:0:1359:800_1920x0_80_0_0_b676155d132726a5f154623bcd30643a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, мосгаз
Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
Бирюков: новый газорегуляторный пункт строят на севере Москвы

Заммэра Бирюков: в Москве построят новый газорегуляторный пункт "Лазаревский"

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыСпециалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по возведению нового газорегуляторного пункта (ГРП) "Лазаревский"
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по возведению нового газорегуляторного пункта (ГРП) Лазаревский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по возведению нового газорегуляторного пункта (ГРП) "Лазаревский"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по возведению нового газорегуляторного пункта (ГРП) "Лазаревский", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект скоро появится в Северном административном округе", - сообщил Бирюков.
Тоннель Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
МОЭК участвует в строительстве 17 объектов метро в Москве
Вчера, 11:52
Заместитель мэра пояснил, что ГРП "Лазаревский" станет ключевым звеном для обеспечения газоснабжения жилых домов, промышленных и коммунальных предприятий районов Куркино (СЗАО) и Молжаниновский (САО), потребителей городского округа Химки.
"Пропускная способность нового пункта составит 45 тысяч кубометров в час, что даст возможность увеличить число подключений. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - рассказал заммэра.
Он добавил, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация и строительство новых ГРП позволит обеспечить качественное газоснабжение и повысить уровень цифровизации газораспределительной системы.
Подземный переход в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Москве промыли более тысячи подземных и надземных переходов
14 мая, 15:52
 
МоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала