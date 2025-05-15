https://ria.ru/20250515/moskva-2017204438.html
Бирюков: новый газорегуляторный пункт строят на севере Москвы
Бирюков: новый газорегуляторный пункт строят на севере Москвы - РИА Новости, 15.05.2025
Бирюков: новый газорегуляторный пункт строят на севере Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по возведению нового газорегуляторного пункта (ГРП) "Лазаревский", сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:51:00+03:00
2025-05-15T19:51:00+03:00
2025-05-15T19:51:00+03:00
москва
петр бирюков
мосгаз
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по возведению нового газорегуляторного пункта (ГРП) "Лазаревский", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект скоро появится в Северном административном округе", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что ГРП "Лазаревский" станет ключевым звеном для обеспечения газоснабжения жилых домов, промышленных и коммунальных предприятий районов Куркино (СЗАО) и Молжаниновский (САО), потребителей городского округа Химки. "Пропускная способность нового пункта составит 45 тысяч кубометров в час, что даст возможность увеличить число подключений. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - рассказал заммэра. Он добавил, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация и строительство новых ГРП позволит обеспечить качественное газоснабжение и повысить уровень цифровизации газораспределительной системы.
https://realty.ria.ru/20250515/moek-2017069064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосгаз
Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
Бирюков: новый газорегуляторный пункт строят на севере Москвы
Заммэра Бирюков: в Москве построят новый газорегуляторный пункт "Лазаревский"
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по возведению нового газорегуляторного пункта (ГРП) "Лазаревский", сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект скоро появится в Северном административном округе", - сообщил Бирюков
.
Заместитель мэра пояснил, что ГРП "Лазаревский" станет ключевым звеном для обеспечения газоснабжения жилых домов, промышленных и коммунальных предприятий районов Куркино (СЗАО) и Молжаниновский (САО), потребителей городского округа Химки.
"Пропускная способность нового пункта составит 45 тысяч кубометров в час, что даст возможность увеличить число подключений. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз
". Оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности", - рассказал заммэра.
Он добавил, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация и строительство новых ГРП позволит обеспечить качественное газоснабжение и повысить уровень цифровизации газораспределительной системы.