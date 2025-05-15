https://ria.ru/20250515/moskva-2017174746.html
Москва назвала страны, с которыми видит потенциал взаимодействия
Москва назвала страны, с которыми видит потенциал взаимодействия - РИА Новости, 15.05.2025
Москва назвала страны, с которыми видит потенциал взаимодействия
Москва видит потенциал взаимодействия с Саудовской Аравией, Марокко, Оманом, ОАЭ, Катаром, Алжиром, Египтом, Бахрейном, Иорданией и Ираком, заявил руководитель... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:42:00+03:00
2025-05-15T17:42:00+03:00
2025-05-15T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва видит потенциал взаимодействия с Саудовской Аравией, Марокко, Оманом, ОАЭ, Катаром, Алжиром, Египтом, Бахрейном, Иорданией и Ираком, заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин. "Мы видим огромный потенциал взаимодействия и с Саудовской Аравией, и с Марокко. В Саудовской Аравии интересны своими процессами урбанизации, и многие решения, которые реализованы в Москве, очень востребованы, об этом нам говорят наши саудовские партнеры. Мы постоянно принимаем участие во всех конгрессно-выставочных мероприятиях в Саудовской Аравии, в том числе в тех, которые посвящены строительству новых городских агломераций в Саудовской Аравии", - сказал Черемин в ходе сессии "Россия – страны MENA: от торговли к кооперационным проектам" в рамках XVI международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Также он отметил потенциальную возможность взаимодействия с такими странами, как Оман, ОАЭ, Катар, Алжир, Египет, Бахрейн, Иордания, Ирак. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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цены на нефть, саудовская аравия, москва, марокко, сергей черемин
Цены на нефть, Саудовская Аравия, Москва, Марокко, Сергей Черемин
Москва назвала страны, с которыми видит потенциал взаимодействия
Черемин: Москва видит потенциал взаимодействия с пятью странами