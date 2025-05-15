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Москва увеличила товарооборот со странами MENA
Москва увеличила товарооборот со странами MENA - РИА Новости, 15.05.2025
Москва увеличила товарооборот со странами MENA
Товарооборот Москвы с государствами Ближнего Востока и Северной Африки составил 14,4 миллиарда долларов в 2024 году, заявил руководитель департамента... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:28:00+03:00
2025-05-15T16:28:00+03:00
2025-05-15T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Товарооборот Москвы с государствами Ближнего Востока и Северной Африки составил 14,4 миллиарда долларов в 2024 году, заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин в ходе сессии "Россия – страны MENA: от торговли к кооперационным проектам" в рамках XVI международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". "Все эти действия позволили нам достаточно быстро увеличить внешний торговый оборот Москвы с партнерами в регионе MENA. Сегодня он у нас примерно 14,4 миллиарда долларов и продолжает стабильно расти", - сказал Черемин, говоря о товарообороте Москвы с Ближним Востоком и Северной Африкой. Он отметил, что востребованы продукты и сервисы "Сделано в Москве", особенно продукция электротехнической промышленности, оптические приборы, продукция тяжелого машиностроения, химия и фармацевтика. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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москва, ближний восток, северная африка, сергей черемин, в мире
Москва, Ближний Восток, Северная Африка, Сергей Черемин, В мире
Москва увеличила товарооборот со странами MENA
Товарооборот Москвы с странами MENA составил 14,4 миллиарда долларов