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Фабрики Москвы нарастили выпуск шоколадных изделий почти на 24% - РИА Новости, 15.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/moskva-2016977284.html
Фабрики Москвы нарастили выпуск шоколадных изделий почти на 24%
Фабрики Москвы нарастили выпуск шоколадных изделий почти на 24% - РИА Новости, 15.05.2025
Фабрики Москвы нарастили выпуск шоколадных изделий почти на 24%
За первый квартал текущего года столичные фабрики произвели на 23,6% больше изделий из шоколада по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:13:00+03:00
2025-05-15T07:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. За первый квартал текущего года столичные фабрики произвели на 23,6% больше изделий из шоколада по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он отметил, что в настоящий момент выпуском кондитерских изделий в мегаполисе занимаются свыше 120 компаний."Увеличивать производство, расширять ассортимент и занимать лидерские позиции на рынке компаниям помогают столичные меры поддержки. Так, выпуск шоколадных изделий за первые три месяца 2025-го вырос на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столичные кондитеры изготовили более 26 тысяч тонн шоколада и кондитерских сахаристых изделий, свыше 19 тысяч тонн шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао, более 3,8 тысячи тонн шоколадных конфет, свыше 4,7 тысячи тонн сахаристых кондитерских изделий, включая белый шоколад", — подчеркнул Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.Так, компания "Полезный шоколад" занимается выпуском шоколада и выпечки с чистым составом: без пальмового масла, белого сахара и лактозы. У предприятия есть авторская технология по выпуску сладостей. Предприятие производит батончики, пасты, конфеты и горячий шоколад из отборных какао-бобов Эквадора.Как рассказал гендиректор компании Сергей Разин, предприятие занимается увеличением объема производства. Также компания расширяет линейку своей продукции. Ранее ассортимент продукции пополнился двумя новыми товарами: компания начала производить протеиновые и полезные глазированные батончики."Продукция из растительного протеина сразу стала популярным перекусом среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, а батончики со злаками и шоколадной глазурью идеально подошли тем, кто следит за питанием", - добавил гендиректор.Кроме того, в Москве ведут свою деятельность компании "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский" холдинга "Объединенные кондитеры". Они производят широкий ассортимент сладостей.Например, на фабрике "Рот Фронт" производят 300 наименований сладких изделий. На предприятии еще есть собственный цех по переработке какао-бобов.Каждый год столичный концерн "Бабаевский" производит свыше 23 тысяч тонн шоколада, конфет, вафельных тортов. Благодаря собственному цеху по переработке какао-бобов, высокой степени их измельчения и тщательному вымешиванию шоколадной массы, шоколад фабрики сохраняет высокое качество, аромат и вкус.На московском предприятии "Красный Октябрь" работают линии и оборудование, которые производят шоколадные массы, глазурь, шоколад, батончики и конфеты с разнообразными начинками. Ассортимент предприятия насчитывает свыше 300 наименований кондитерских изделий.
https://ria.ru/20250514/liksutov-2016898301.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Фабрики Москвы нарастили выпуск шоколадных изделий почти на 24%

Столичные фабрики увеличили выпуск шоколадных изделий почти на 24%

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство шоколадных изделий в Москве
Производство шоколадных изделий в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство шоколадных изделий в Москве
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. За первый квартал текущего года столичные фабрики произвели на 23,6% больше изделий из шоколада по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что в настоящий момент выпуском кондитерских изделий в мегаполисе занимаются свыше 120 компаний.
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"Увеличивать производство, расширять ассортимент и занимать лидерские позиции на рынке компаниям помогают столичные меры поддержки. Так, выпуск шоколадных изделий за первые три месяца 2025-го вырос на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столичные кондитеры изготовили более 26 тысяч тонн шоколада и кондитерских сахаристых изделий, свыше 19 тысяч тонн шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао, более 3,8 тысячи тонн шоколадных конфет, свыше 4,7 тысячи тонн сахаристых кондитерских изделий, включая белый шоколад", — подчеркнул Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
Так, компания "Полезный шоколад" занимается выпуском шоколада и выпечки с чистым составом: без пальмового масла, белого сахара и лактозы. У предприятия есть авторская технология по выпуску сладостей. Предприятие производит батончики, пасты, конфеты и горячий шоколад из отборных какао-бобов Эквадора.
Как рассказал гендиректор компании Сергей Разин, предприятие занимается увеличением объема производства. Также компания расширяет линейку своей продукции. Ранее ассортимент продукции пополнился двумя новыми товарами: компания начала производить протеиновые и полезные глазированные батончики.
"Продукция из растительного протеина сразу стала популярным перекусом среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, а батончики со злаками и шоколадной глазурью идеально подошли тем, кто следит за питанием", - добавил гендиректор.
Кроме того, в Москве ведут свою деятельность компании "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский" холдинга "Объединенные кондитеры". Они производят широкий ассортимент сладостей.
Например, на фабрике "Рот Фронт" производят 300 наименований сладких изделий. На предприятии еще есть собственный цех по переработке какао-бобов.
Каждый год столичный концерн "Бабаевский" производит свыше 23 тысяч тонн шоколада, конфет, вафельных тортов. Благодаря собственному цеху по переработке какао-бобов, высокой степени их измельчения и тщательному вымешиванию шоколадной массы, шоколад фабрики сохраняет высокое качество, аромат и вкус.
На московском предприятии "Красный Октябрь" работают линии и оборудование, которые производят шоколадные массы, глазурь, шоколад, батончики и конфеты с разнообразными начинками. Ассортимент предприятия насчитывает свыше 300 наименований кондитерских изделий.
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