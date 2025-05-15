https://ria.ru/20250515/moskva-2016977284.html

Фабрики Москвы нарастили выпуск шоколадных изделий почти на 24%

Фабрики Москвы нарастили выпуск шоколадных изделий почти на 24% - РИА Новости, 15.05.2025

Фабрики Москвы нарастили выпуск шоколадных изделий почти на 24%

За первый квартал текущего года столичные фабрики произвели на 23,6% больше изделий из шоколада по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T07:13:00+03:00

2025-05-15T07:13:00+03:00

2025-05-15T07:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. За первый квартал текущего года столичные фабрики произвели на 23,6% больше изделий из шоколада по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он отметил, что в настоящий момент выпуском кондитерских изделий в мегаполисе занимаются свыше 120 компаний."Увеличивать производство, расширять ассортимент и занимать лидерские позиции на рынке компаниям помогают столичные меры поддержки. Так, выпуск шоколадных изделий за первые три месяца 2025-го вырос на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столичные кондитеры изготовили более 26 тысяч тонн шоколада и кондитерских сахаристых изделий, свыше 19 тысяч тонн шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао, более 3,8 тысячи тонн шоколадных конфет, свыше 4,7 тысячи тонн сахаристых кондитерских изделий, включая белый шоколад", — подчеркнул Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.Так, компания "Полезный шоколад" занимается выпуском шоколада и выпечки с чистым составом: без пальмового масла, белого сахара и лактозы. У предприятия есть авторская технология по выпуску сладостей. Предприятие производит батончики, пасты, конфеты и горячий шоколад из отборных какао-бобов Эквадора.Как рассказал гендиректор компании Сергей Разин, предприятие занимается увеличением объема производства. Также компания расширяет линейку своей продукции. Ранее ассортимент продукции пополнился двумя новыми товарами: компания начала производить протеиновые и полезные глазированные батончики."Продукция из растительного протеина сразу стала популярным перекусом среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, а батончики со злаками и шоколадной глазурью идеально подошли тем, кто следит за питанием", - добавил гендиректор.Кроме того, в Москве ведут свою деятельность компании "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский" холдинга "Объединенные кондитеры". Они производят широкий ассортимент сладостей.Например, на фабрике "Рот Фронт" производят 300 наименований сладких изделий. На предприятии еще есть собственный цех по переработке какао-бобов.Каждый год столичный концерн "Бабаевский" производит свыше 23 тысяч тонн шоколада, конфет, вафельных тортов. Благодаря собственному цеху по переработке какао-бобов, высокой степени их измельчения и тщательному вымешиванию шоколадной массы, шоколад фабрики сохраняет высокое качество, аромат и вкус.На московском предприятии "Красный Октябрь" работают линии и оборудование, которые производят шоколадные массы, глазурь, шоколад, батончики и конфеты с разнообразными начинками. Ассортимент предприятия насчитывает свыше 300 наименований кондитерских изделий.

https://ria.ru/20250514/liksutov-2016898301.html

https://ria.ru/20250514/medizdeliya-2016815418.html

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москва, анатолий гарбузов