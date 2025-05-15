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Москалькова рассказала о судьбе более шести тысяч пропавших в ходе СВО
Москалькова рассказала о судьбе более шести тысяч пропавших в ходе СВО - РИА Новости, 15.05.2025
Москалькова рассказала о судьбе более шести тысяч пропавших в ходе СВО
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ во взаимодействии с Международным Комитетом Красного Креста и омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T00:31:00+03:00
2025-05-15T00:31:00+03:00
2025-05-15T00:31:00+03:00
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татьяна москалькова
дмитрий лубинец
международный комитет красного креста (мккк)
верховная рада украины
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ во взаимодействии с Международным Комитетом Красного Креста и омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом установили судьбу более 6 тысяч без вести пропавших в ходе СВО, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. В среду в Екатеринбурге под председательством Москальковой проходит Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите прав участников и ветеранов боевых действий. "Мы в помощь министерству обороны разработали свой алгоритм действия во взаимодействии с уполномоченный по правам человека Верховной Рады и Международным Комитетом Красного Креста… Благодаря взаимодействию с компетентными органами и теми структурами, что я назвала, более 6 тысяч человек были найдены из числа без вести пропавших", - сказала она в ходе заседания координационного совета. Кроме того, Москалькова отметила, что МККК и сотрудники украинского омбудсмена уже посетили более двух тысяч российских военнопленных на Украине, им была оказана необходимая медицинская помощь. "Более двух тысяч посылок и писем из дома от родных, от жен, матерей с детскими рисунками были переданы нашим военнопленным. Это очень большая поддержка и для семей и для наших ребят. Зеркально поступаем и мы", - добавила федеральный омбудсмен. -0-
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общество, украина, россия, екатеринбург, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, международный комитет красного креста (мккк), верховная рада украины
Общество, Украина, Россия, Екатеринбург, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Международный комитет Красного Креста (МККК), Верховная Рада Украины
Москалькова рассказала о судьбе более шести тысяч пропавших в ходе СВО
Аппарат Москальковой установил судьбу более шести тысяч пропавших в ходе СВО