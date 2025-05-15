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Мошенники стали тайно привлекать подростков к преступлениям - РИА Новости, 15.05.2025
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11:41 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/moshenniki-2017066666.html
Мошенники стали тайно привлекать подростков к преступлениям
Мошенники стали тайно привлекать подростков к преступлениям - РИА Новости, 15.05.2025
Мошенники стали тайно привлекать подростков к преступлениям
Мошенники стали тайно привлекать подростков к совершению преступлений под видом легального трудоустройства или через объявления в соцсетях о легкой подработке,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:41:00+03:00
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россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Мошенники стали тайно привлекать подростков к совершению преступлений под видом легального трудоустройства или через объявления в соцсетях о легкой подработке, сообщил старший прокурор отдела Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Александр Кудряшов. "Практика выявляет тенденцию к росту случаев скрытого вовлечения подростков в противоправную деятельность под видом легального трудоустройства, в том числе посредством публикаций в социальных сетях объявлений о легкой подработке без заключения официальных договоров", - сказал Кудряшов в Госдуме на заседании рабочей группы по вопросам медиабезопасности несовершеннолетних и противодействию их вовлечения в преступную деятельность через интернет, соцсети и видеоигры. По его словам, данное обстоятельство требует дополнительных мер по декриминализации информационного пространства, изобличению организаторов преступных групп и сообществ, вовлекающих детей в преступную деятельность. Через интернет дети в России вовлекаются в совершение диверсий, насильственных действий, экстремистских и террористических актов, незаконных публичных акций, наркоторговли и других деструктивных деяний за денежное вознаграждение или из идейных соображений, отметил представитель ГП. "Вовлечение несовершеннолетних в подобную деятельность осуществляется, как правило, посредством обмана, введением в заблуждение о законности совершаемых действий, оплатой оказываемых услуг, а также с применением угроз, шантажа и иных форм психологического давления", - добавил Кудряшов.
https://ria.ru/20250510/instrument-2016177043.html
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россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Мошенники стали тайно привлекать подростков к преступлениям

ГП: мошенники толкают подростков на преступления, предлагая легкий заработок

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Мошенники стали тайно привлекать подростков к совершению преступлений под видом легального трудоустройства или через объявления в соцсетях о легкой подработке, сообщил старший прокурор отдела Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Александр Кудряшов.
"Практика выявляет тенденцию к росту случаев скрытого вовлечения подростков в противоправную деятельность под видом легального трудоустройства, в том числе посредством публикаций в социальных сетях объявлений о легкой подработке без заключения официальных договоров", - сказал Кудряшов в Госдуме на заседании рабочей группы по вопросам медиабезопасности несовершеннолетних и противодействию их вовлечения в преступную деятельность через интернет, соцсети и видеоигры.
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По его словам, данное обстоятельство требует дополнительных мер по декриминализации информационного пространства, изобличению организаторов преступных групп и сообществ, вовлекающих детей в преступную деятельность.
Через интернет дети в России вовлекаются в совершение диверсий, насильственных действий, экстремистских и террористических актов, незаконных публичных акций, наркоторговли и других деструктивных деяний за денежное вознаграждение или из идейных соображений, отметил представитель ГП.
"Вовлечение несовершеннолетних в подобную деятельность осуществляется, как правило, посредством обмана, введением в заблуждение о законности совершаемых действий, оплатой оказываемых услуг, а также с применением угроз, шантажа и иных форм психологического давления", - добавил Кудряшов.
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