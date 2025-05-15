https://ria.ru/20250515/moshenniki-2017066666.html

Мошенники стали тайно привлекать подростков к преступлениям

Мошенники стали тайно привлекать подростков к преступлениям - РИА Новости, 15.05.2025

Мошенники стали тайно привлекать подростков к преступлениям

Мошенники стали тайно привлекать подростков к совершению преступлений под видом легального трудоустройства или через объявления в соцсетях о легкой подработке,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:41:00+03:00

2025-05-15T11:41:00+03:00

2025-05-15T11:41:00+03:00

россия

генеральная прокуратура рф

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Мошенники стали тайно привлекать подростков к совершению преступлений под видом легального трудоустройства или через объявления в соцсетях о легкой подработке, сообщил старший прокурор отдела Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Александр Кудряшов. "Практика выявляет тенденцию к росту случаев скрытого вовлечения подростков в противоправную деятельность под видом легального трудоустройства, в том числе посредством публикаций в социальных сетях объявлений о легкой подработке без заключения официальных договоров", - сказал Кудряшов в Госдуме на заседании рабочей группы по вопросам медиабезопасности несовершеннолетних и противодействию их вовлечения в преступную деятельность через интернет, соцсети и видеоигры. По его словам, данное обстоятельство требует дополнительных мер по декриминализации информационного пространства, изобличению организаторов преступных групп и сообществ, вовлекающих детей в преступную деятельность. Через интернет дети в России вовлекаются в совершение диверсий, насильственных действий, экстремистских и террористических актов, незаконных публичных акций, наркоторговли и других деструктивных деяний за денежное вознаграждение или из идейных соображений, отметил представитель ГП. "Вовлечение несовершеннолетних в подобную деятельность осуществляется, как правило, посредством обмана, введением в заблуждение о законности совершаемых действий, оплатой оказываемых услуг, а также с применением угроз, шантажа и иных форм психологического давления", - добавил Кудряшов.

https://ria.ru/20250510/instrument-2016177043.html

https://ria.ru/20250512/prigovor-2016459257.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф