Мошенники стали тайно привлекать подростков к преступлениям
ГП: мошенники толкают подростков на преступления, предлагая легкий заработок
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Мошенники стали тайно привлекать подростков к совершению преступлений под видом легального трудоустройства или через объявления в соцсетях о легкой подработке, сообщил старший прокурор отдела Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Александр Кудряшов.
"Практика выявляет тенденцию к росту случаев скрытого вовлечения подростков в противоправную деятельность под видом легального трудоустройства, в том числе посредством публикаций в социальных сетях объявлений о легкой подработке без заключения официальных договоров", - сказал Кудряшов в Госдуме на заседании рабочей группы по вопросам медиабезопасности несовершеннолетних и противодействию их вовлечения в преступную деятельность через интернет, соцсети и видеоигры.
По его словам, данное обстоятельство требует дополнительных мер по декриминализации информационного пространства, изобличению организаторов преступных групп и сообществ, вовлекающих детей в преступную деятельность.
Через интернет дети в России вовлекаются в совершение диверсий, насильственных действий, экстремистских и террористических актов, незаконных публичных акций, наркоторговли и других деструктивных деяний за денежное вознаграждение или из идейных соображений, отметил представитель ГП.
"Вовлечение несовершеннолетних в подобную деятельность осуществляется, как правило, посредством обмана, введением в заблуждение о законности совершаемых действий, оплатой оказываемых услуг, а также с применением угроз, шантажа и иных форм психологического давления", - добавил Кудряшов.